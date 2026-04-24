ABD'nin İran planı ortaya çıktı! Hedefte kritik isimler var

ABD'nin İran planı ortaya çıktı! Hedefte kritik isimler var
ABD’nin, İran ile yürütülen ateşkes sürecinin başarısız olması ihtimaline karşı Hürmüz Boğazı’nda askeri ve stratejik hedeflere yönelik kapsamlı bir müdahale planı hazırladığı iddia edildi. Planların, İran’ın kritik deniz geçişlerini kontrol eden unsurlarından enerji altyapılarına ve bazı üst düzey isimlere kadar uzandığı öne sürülüyor.

ABDnin, İran ile ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması durumunda Hürmüz Boğazı’ndaki İran savunma unsurlarına yönelik askeri seçenekleri değerlendirdiği iddia edildi.

CNN’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Amerikan askeri planlamacıları özellikle İran’ın boğaz bölgesinde kullandığı küçük hücum botları, mayın döşeme kapasitesi ve asimetrik deniz unsurlarını hedef alan operasyon senaryoları üzerinde çalışıyor.

ENERJİ ALTYAPISI DA HEDEFTE

Kaynaklar, Washington yönetiminin yalnızca askeri sistemleri değil, aynı zamanda İran’ın enerji altyapısını da baskı aracı olarak değerlendirdiğini ve bu tesislerin “müzakereyi hızlandırmak amacıyla” olası hedefler arasında yer aldığını aktardı.

KRİTİK İSİMLER LİSTEYE ALINDI

Bununla birlikte, ABD’nin gündemindeki daha tartışmalı başlıklardan biri de İran’daki bazı üst düzey isimlerin hedef alınması seçeneği oldu. İddiaya göre bu kapsamda, Devrim Muhafızları içindeki kritik isimlerin de listede yer aldığı öne sürülüyor. Bu isimler arasında ise ordunun genel komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'nin de bulunduğu belirtildi.

ABD CİDDİYE ALMAMIŞTI

Öte yandan bazı kaynaklar, ABD yönetiminin İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimalini sürecin başında yeterince ciddi değerlendirmediğini ifade etti. Ancak son gelişmelerin ardından bölgede askeri varlığın artırılabileceği ve stratejik konuşlanmaların yeniden şekillendirilebileceği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

