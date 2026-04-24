Biden ile alay etmişti: Trump kameralar karşısında uyuyakaldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında uyuyakaldığı görüntüler kayda alındı. Söz konusu görüntülerde, kameraların önünde bulunan Trump’ın uyukladığı ve arkasındaki kişinin konuşmaya devam ettiği anlar yer aldı.

Trump zırvalama sınırlarının hepsini aştı! Bu sefer koca ülke için b*k çukuru dedi

Trump’ın uyukladığı görüntüler, akıllara 2024 yılında dönemin ABD Başkanı Joe Biden hakkındaki sözlerini getirdi.

BİDEN İÇİN “KAMERA KARŞISINDA UYUYAKALMA YETENEĞİ VAR” DEMİŞTİ!

Trump, 2014 yılında dönemin ABD Başkanı Joe Biden’in kameralar önünde uyuması üzerine Biden ile dalga geçerek “Kamera karşısında uyuyakalma yeteneği var… Dakikalar içinde taş gibi uyuyor, üstelik kameralar var; çünkü o başkan… Beni asla kamera karşısında uyurken göremezsiniz.” ifadelerini kullanmıştı.

“BEN ASLA BÖYLE UYUYAMAZDIM”

Trump, verdiği röportajda, "Uykulu Joe Biden'da hayran kaldığım tek şey şuydu: Bir plaja gider, bir şezlonga uzanır - ayaklarını kuma zar zor sokar - uzanır ve birkaç dakika içinde uykuya dalar ve kameralar onu izlerdi" diyerek "Ben asla böyle uyuyamazdım. Ben asla böyle uyuyamazdım. Bence harika olan tek şey buydu. Bu adam bir felaketti." sözlerini sarf etmişti.