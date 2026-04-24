Trump zırvalama sınırlarının hepsini aştı! Bu sefer koca ülke için b*k çukuru dedi

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Hindistan’ı hedef alan ifadeler kullandı.

Trump, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Burada bir bebek hemen vatandaş oluyor, sonra Çin, Hindistan ya da dünyanın diğer b*k çukurlarından tüm aileleri buraya geliyor.”

ABD’de doğum yoluyla vatandaşlık verilmesini eleştiren Trump, aynı paylaşımda Hintli teknoloji çalışanlarının ve göçmenlerin ABD'de doğan beyaz Amerikalıları işe almadıklarını ve İngilizce yeterliliklerini aşağılayan kanıtsız iddialar da dile getirdi.

HİNDİSTAN'DAN SERT TEPKİ

Trump’ın sözleri kısa sürede uluslararası yankı uyandırırken, Hindistan’dan sert tepki geldi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, açıklamaları “bilgisizce ve uygunsuz” olarak nitelendirdi. Jaiswal, bu tür ifadelerin iki ülke arasındaki köklü ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini vurgulayarak, bağların karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde ilerlediğini ifade etti.

ABD Kongresi’nde görev yapan Hint kökenli siyasetçi Ami Bera ise Trump’ın açıklamalarını “saldırgan ve makamın ciddiyetiyle bağdaşmayan” sözler olarak değerlendirdi. Göçmen ailelerin karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Bera, bu tür söylemlerin toplumsal ayrışmayı derinleştirebileceğini belirtti.

"NEFRET DOLU VE IRKÇI"

Sivil toplum kuruluşu Hindu American Foundation da yaptığı açıklamada, söz konusu ifadeleri “nefret dolu ve ırkçı” olarak niteledi. Kuruluş, bu tür söylemlerin artan yabancı düşmanlığını körükleyebileceği uyarısında bulundu.

Tartışmaların, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun önümüzdeki ay Hindistan’a yapmayı planladığı ziyaret öncesine denk gelmesi ise diplomatik açıdan dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.