Şara bu gösteriden rahatsız olmuş! Sadece dans ettiler ama 'Kültürümüze uygun değil' dedi

Şam’da Al-Fayhaa Hall’un açılışında sahneye çıkan dans ve müzik gösterileri ülke gündemini karıştırırken, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Etkinliğe son dakika davet edildiğini ve içerikten haberdar olmadığını söyleyen Şara, kamuoyundaki tartışmalara da yanıt verdi.

Etkinliğe katılımının önceden planlanmadığını belirten Şara, program yoğunluğu nedeniyle organizasyona dahil olmayı düşünmediklerini ifade ederek, “Bu etkinliğe katılmak ya da ziyaret etmek programımızda yoktu. Körfez ülkelerine yapacağımız seyahate hazırlanıyorduk. Program yoğundu ve iyi hazırlık gerektiriyordu” dedi.

SAHNEDE GÖRDÜKLERİ ŞAŞIRTTI

Davetin oldukça geç ulaştığını vurgulayan Şara, “Davet etkinlikten yaklaşık yarım saat önce geldi. Bu yüzden geç geldik” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin içeriği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığını söyleyen Şara, sahnede gördüklerine şaşırdığını dile getirerek, “Etkinliğin programını bilmiyorduk. Gösteri karşısında ben de biraz şaşırdım” diye konuştu.

"GELENEKLERE UYGUN DEĞİL"

yeni-proje-2026-04-24t111704-128.jpg

Ulusal günlerde düzenlenen organizasyonların taşıması gereken anlam üzerine de değerlendirmede bulunan Şara, “Böyle günlerde yapılan kutlamalar anlam taşımalı ve bölgenin gelenekleriyle bağlantılı olmalı. Bu tür faaliyetler bir kültürü yansıtmalı ve bir mesaj vermeli. Ben orada belirli bir mesaj görmedim” sözlerini kullandı.

"ELEŞTİRİLERE SAYGI DUYUYORUM"

Kamuoyundan gelen eleştirileri önemsediklerini de vurgulayan Suriye Devlet Başkanı, “Halkın gözlemlerine ve eleştirilerine büyük saygı duyuyorum” dedi. Ayrıca gelecekteki organizasyonlara dair yönlendirme yapıldığını belirterek, “Ulusal etkinliklerin amaç taşıyan, Suriye’nin örf, adet ve kültürüne bağlı organizasyonlar olması yönünde talimat verdik” ifadelerini kullandı.

