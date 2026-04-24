Trump'ın davet ettiği "mucize çocuk" Beyaz Saray'ı karıştırdı! Hikayesi gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen etkinlikte sağlık alanındaki yeni ilaç politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Reçeteli ilaçların fiyatlarının düşürülmesine yönelik girişimlerin konuşulduğu program, beklenmedik bir misafirin katılımıyla dikkat çekti.

Doğuştan işitme kaybı olduğu belirtilen 2 yaşındaki Travis Smith ve ailesi, Beyaz Saray’a davet edildi. Sağlık Bakanı Robert Kennedy Jr. ile birlikte sağlık ekibinin de yer aldığı etkinlikte, Regeneron tarafından geliştirilen bir tedaviye ilişkin iddialar gündeme geldi.

"ARTIK MÜZİK DİNLEYEBİLİYOR"

Trump, söz konusu tedavi sonrası küçük çocuğun işitme yetisini yeniden kazandığını öne sürerek, “Yüzde yüz işitme kaybı vardı. Bu gerçekten inanılmaz bir gelişme. Artık annesinin ‘Seni seviyorum’ sözlerini duyabiliyor” ifadelerini kullandı.

Çocuğun annesi Sierra Smith ise, tedavinin bir operasyonla birlikte uygulandığını ve sonuçların hayat değiştirici olduğunu belirtti. Smith, “Artık müzik dinleyebiliyor, dans etmeyi çok seviyor ve enstrümanlara ilgi gösteriyor” dedi.

DANS GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

Etkinlik sırasında küçük Travis’in Oval Ofis’te çıplak ayakla dolaşıp oyun oynaması ve ardından kısa bir dans etmesi kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan Regeneron’un kurucu ortağı Leonard Schleifer’in, Trump ile golf dostluğu bulunduğu bilgisi de yeniden gündeme geldi. Şirket, daha önce COVID-19 tedavileriyle de kamuoyunun dikkatini çekmişti.