Kral Charles'ın Beyaz Saray ziyareti öncesi Trump'tan açıklama: Yeni bir dönem başlayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı Charles’ın Washington’a gerçekleştireceği resmi ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açabileceğini söyledi. BBC’ye verdiği kısa röportajda Trump, Kral Charles için “Cesur bir adam, harika biri. Ziyaretleri kesinlikle olumlu olacak. Charles son derece etkileyici ve güçlü bir lider” ifadelerini kullanarak, uzun yıllardır kendisini yakından takip ettiğini belirtti.

Biden ile alay etmişti: Trump kameralar karşısında uyuyakaldı

Pazartesi günü başlayacak ve dört gün sürecek ziyaret kapsamında Kral Charles ile Kraliçe Camilla’nın Beyaz Saray’da Trump ile görüşmesi planlanıyor. Programda ayrıca Kral’ın ABD Kongresi’nde hitapta bulunması da öngörülüyor. Ziyaretin Washington sonrası Virginia ve Bermuda’ya uzanacağı da bildirildi.

STARMER'I ELEŞTİRDİ

Röportajda İngiltere Başbakanı Keir Starmer hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, özellikle göç politikaları ve enerji stratejileri üzerinden eleştirilerini yineledi. Kuzey Denizi’ndeki enerji kaynaklarının daha aktif kullanılmamasını eleştiren Trump, mevcut politikaların İngiltere’nin küresel konumunu zayıflatabileceğini savundu.

Müttefiklerle ilişkilerine dair soruya ise Trump, ABD’nin güçlü bir pozisyonda olduğunu belirterek "Onlara ihtiyacım yoktu ama yanımda olmalıydılar. Açıkçası onlara ihtiyacım yoktu. Dahil olup olmayacaklarını görmek istedim" ifadelerini kullandı. Bazı ülkelerle olan ilişkilerini ise “stratejik bir test” olarak değerlendirdiğini ifade etti.