Flört uygulaması kabusa döndü! Tanıştığı kişilere HIV bulaştırdığı ortaya çıktı

Yayınlanma:
İngiltere’nin Newcastle kentinde görülen davada, 43 yaşındaki Adam Hall’un flört uygulamaları üzerinden tanıştığı erkeklere cinsel saldırıda bulunduğu ve HIV virüsünü bilerek bulaştırdığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Mahkeme, sanığın en az 24 yıl cezaevinde kalacağını duyurdu.

İngiltere’de Newcastle Kraliyet Mahkemesi, 43 yaşındaki Adam Hall hakkında yürütülen davada dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, Hall’u 2016 ile 2023 yılları arasında birden fazla kişiye cinsel saldırıda bulunmak ve HIV virüsünü bilerek bulaştırmak suçlarından ömür boyu hapis cezasına mahkûm etti.

Dosyaya göre Hall, bu süreçte özellikle flört uygulamaları ve sosyal ortamlar üzerinden tanıştığı kişilerle iletişim kurdu. Sanığın mağdurlarla çoğunlukla çevrim içi bir flört platformu olan Grindr üzerinden ya da barlarda tanıştığı belirtildi.

BİLEREK BULAŞTIRMIŞ

Yargılamada ortaya çıkan bilgilere göre, Hall’un HIV taşıdığını 2010 yılında öğrendiği ancak tedavi sürecine düzenli şekilde uymadığı ve virüsün bulaştırıcılık riskini sürdürdüğü ifade edildi. Buna rağmen korunmasız cinsel ilişkiler kurduğu ve bazı mağdurlara virüsü bilerek bulaştırdığı iddia edildi.

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, sanığın yargılama sürecinde pişmanlık göstermediğini, hatta bazı mağdurların kendisinden HIV bulaştırılmasını talep ettiğini öne sürdüğünü aktardı.

MAĞDURLAR ARASINDA 15 YAŞINDA ÇOCUK VAR

Mahkeme kayıtlarına göre olaylar Newcastle ve çevresinde yıllar boyunca devam ederken, mağdurlar arasında 15 yaşında bir çocuğun da bulunması davanın en dikkat çeken ve ağırlaştırıcı unsurlarından biri oldu.

Mahkeme, tüm delilleri değerlendirerek Adam Hall’a ömür boyu hapis cezası verirken, en az 24 yılını cezaevinde geçirmek zorunda olacağını hükme bağladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

