Kayınvalide kainat güzeli gelinine kurşun yağdırdı! Kan donduran cinayet bebek kamerasında

Meksika’nın başkenti Mexico City’de yaşanan cinayet, ülke gündemini sarstı. 2017 Kainat Gençler Güzeli Carolina Gomez, kendi evinde kayınvalidesi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

27 yaşındaki Gomez, başından ve vücudundan aldığı toplam 6 kurşunla yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde kayınvalidesi, eşi ve 8 aylık bebeğinin bulunduğu belirlendi.

CİNAYET ANI BEBEK KAMERASINDA

Polisin ulaştığı bebek kamerası görüntülerinde, Carolina Gomez’in beyaz sabahlığıyla evin içinde yürüdüğü, arkasından ise kayınvalidesi Erika Herrera’nın onu takip ettiği görülüyor.

İkilinin arka odaya geçmesinin ardından silahını çeken kayınvalide, gelinine 6 el ateş ediyor.

Görüntülerde Gomez’in çığlıkları duyulurken, eşinin bebeğini kucağına alarak odaya geldiği ve annesine "Deli kadın, ne yaptın sen?" diye bağırdığı anlar da yer aldı.

Annesinin ise "Hiçbir şey, sadece beni kızdırdı" şeklinde yanıt verdiği ve ardından "Sen benimsin, onun değil" sözlerini sarf ettiği duyuldu.

ÜLKE BU CİNAYETİ KONUŞUYOR

Görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından olay büyük yankı uyandırdı. Eski güzellik kraliçesinin evinde yaşanan cinayetin ardından soruşturma başlatıldı.