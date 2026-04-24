Kurtarma çağrısı sonuçsuz kaldı! Lübnanlı gazeteci İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında bir gazeteci daha yaşamını yitirdi. Gün boyu tehdit mesajları aldığı belirtilen muhabir Emel Halil, sığındığı evin hedef alınması sonucu hayatını kaybederken, yanında bulunan foto muhabiri yaralandı. Olay, yürürlükteki geçici ateşkese rağmen gerçekleşmesiyle tepkilere yol açtı.

Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik saldırılarıyla uluslararası tepkilerin odağında olan İsrail ordusu, bu kez Lübnan’ın güneyinde bir gazetecinin ölümüne neden olan saldırıyla gündeme geldi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, El Akhbar muhabiri Emel Halil, gün boyunca aldığı tehdit mesajlarının ardından bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Halil, Nebatiye’ye bağlı Tayri beldesinde bir eve sığınmasının ardından düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Saldırıda Halil’in yanında bulunan foto muhabiri Zeyneb Farac ise yaralı olarak kurtarıldı.

TEHDİT MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Olayın dikkat çeken yönlerinden biri, saldırının öncesinde hem tehdit mesajlarının alınmış olması hem de Lübnan Devlet Başkanı Joseph Avn tarafından kamuoyu önünde yapılan kurtarma çağrısına rağmen gerçekleşmesi oldu. Bu durum, saldırının kasıtlı olup olmadığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

ATEŞKESE RAĞMEN...

İsrail ile Hizbullah arasında gerilimin sürdüğü bölgede, taraflar arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan’da yürürlüğe girdiği biliniyordu. Ancak söz konusu saldırı, sahadaki çatışmasızlık durumunun kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Lübnanlı yetkililer ve basın örgütleri, gazetecilerin hedef alınmasını sert sözlerle kınarken, olayın uluslararası düzeyde soruşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

