Hava durumu için bahis skandalı!

Fransa’nın resmi meteoroloji kurumu Meteo-France, sıcaklık verilerinde fark edilen anormallikler üzerine harekete geçerek suç duyurusunda bulundu. Söz konusu anormallikler, 6 ve 15 Nisan tarihlerinde sıcaklığın dakikalar içinde birkaç derece birden artmasıyla ortaya çıktı. 15 Nisan’da aynı anda nem oranında da keskin bir düşüş kaydedildi.

Hava durumu forumu kullanıcıları, söz konusu ani değişimlerin, kripto tabanlı tahmin platformu Polymarket’teki bahis sonuçlarını etkilemek amacıyla sensörlere yapılan müdahaleden kaynaklanmış olabileceğini iddia etti.

Platformda bazı hesapların, Paris’te beklenmedik sıcaklık artışlarına yönelik büyük miktarda ve zamanlaması dikkat çeken bahisler yaptığı görüldü.

Polymarket, şehirdeki en yüksek günlük sıcaklık üzerine yapılan bahisleri sonuçlandırırken Meteo-France’ın verilerini kullanıyor.

DÜŞÜK OLASILIKLI BAHİSLERDEN YÜKSEK KAZANÇ

6 Nisan’da bir kullanıcı, Paris’te hava sıcaklığının 21 dereceye çıkacağına ilişkin ve gerçekleşme olasılığı yalnızca yüzde 0,2 olarak değerlendirilen bir kontrata 30 doların altında bahis yaparak 13 bin 990 dolar kazanç elde etti. Aynı hesap, sıcaklığın 18 derecenin üzerine çıkacağı yönündeki ikinci tahminden de 2 bin 254 dolar gelir sağladı.

Yasa dışı bahis oynayanlar yandı! Hapis cezası gelecekmiş

15 Nisan’da ise sıcaklığın kısa sürede 18 dereceden 22 dereceye yükselip yeniden düşmesi sonrası farklı bir hesap, sadece 119 dolarlık bahisle 21 bin doların üzerinde kazanç elde etti. Her iki günde de Polymarket’teki “Paris’te günün en yüksek sıcaklığı” piyasasında işlem hacmi 500 bin doların üzerine çıkarak normal seviyenin iki katını aştı.

İLK ŞÜPHE SENSÖR ARIZASIYDI

Meteo-France, sensör verilerinde tespit edilen fiziksel bulgular ve yapılan incelemeler doğrultusunda, “otomatik veri işleme sistemine müdahale” ihtimali üzerine suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Yetkililer, ilk etapta sorunun sensör arızası olabileceğini düşündüklerini belirterek, “Hava durumu bu ani değişimleri açıklamıyordu. 15 Nisan’da tekrar edince durumun farklı olduğu anlaşıldı.” ifadelerini kullandı.