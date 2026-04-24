Netanyahu'nun kanser olduğu ortaya çıktı!

İsrail siyasetinde yankı uyandıran bir gelişme gündemde. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler uzun süre kamuoyundan saklandı.

Resmi kaynaklar tarafından 20 Nisan 2026 tarihinde paylaşılan sağlık raporuna göre, 76 yaşındaki Netanyahu’nun rahatsızlığı rutin kontroller sırasında fark edildi. Daha önce iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle operasyon geçiren Netanyahu’nun takip sürecinde yapılan görüntülemelerde küçük çaplı şüpheli bir bulguya rastlandı.

KAMUOYUNDAN SAKLANDI

Yapılan ileri tetkiklerin ardından erken evrede prostat kanseri teşhisi konuldu. Ancak bu gelişmenin kamuoyuna açıklanması hemen gerçekleşmedi.

İddialara göre Netanyahu, hastalığının duyurulmasını bilinçli şekilde erteledi. Bu kararın arkasında ise devam eden bölgesel gerilimler ve özellikle İran’la yaşanan süreçte söz konusu bilginin siyasi veya psikolojik bir araç olarak kullanılmasının önüne geçme isteği yer aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi sürecine ilişkin yapılan son açıklamalarda, Netanyahu’ya radyoterapi uygulandığı ve tedavinin olumlu sonuç verdiği belirtildi. Netanyahu da yaptığı değerlendirmede hastalığın erken aşamada kontrol altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Ancak bu gelişme, İsrail’de farklı bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bir ülkenin en üst düzey yöneticisinin sağlık durumuna dair kritik bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaması, özellikle devam eden güvenlik politikaları ve alınan kararlar açısından soru işaretlerine neden oldu.

Uzmanlar ve muhalefet çevreleri, şeffaflık ilkesinin bu süreçte yeterince gözetilip gözetilmediğini sorgularken, yaşananlar kamu yönetiminde bilgi paylaşımı konusunu yeniden gündeme taşıdı.