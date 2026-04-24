Netanyahu'nun kanser olduğu ortaya çıktı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sağlık durumuna ilişkin bugüne kadar kamuoyuna yansımayan detaylar ortaya çıktı. Erken evrede teşhis edilen hastalığın aylar boyunca gizli tutulduğu iddiası, ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İsrail siyasetinde yankı uyandıran bir gelişme gündemde. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler uzun süre kamuoyundan saklandı.

Son Dakika | Trump: İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta daha uzatılacakSon Dakika | Trump: İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta daha uzatılacak

Resmi kaynaklar tarafından 20 Nisan 2026 tarihinde paylaşılan sağlık raporuna göre, 76 yaşındaki Netanyahu’nun rahatsızlığı rutin kontroller sırasında fark edildi. Daha önce iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle operasyon geçiren Netanyahu’nun takip sürecinde yapılan görüntülemelerde küçük çaplı şüpheli bir bulguya rastlandı.

KAMUOYUNDAN SAKLANDI

69eb59fbff69d62aa192d32e.jpg

Yapılan ileri tetkiklerin ardından erken evrede prostat kanseri teşhisi konuldu. Ancak bu gelişmenin kamuoyuna açıklanması hemen gerçekleşmedi.

İddialara göre Netanyahu, hastalığının duyurulmasını bilinçli şekilde erteledi. Bu kararın arkasında ise devam eden bölgesel gerilimler ve özellikle İran’la yaşanan süreçte söz konusu bilginin siyasi veya psikolojik bir araç olarak kullanılmasının önüne geçme isteği yer aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi sürecine ilişkin yapılan son açıklamalarda, Netanyahu’ya radyoterapi uygulandığı ve tedavinin olumlu sonuç verdiği belirtildi. Netanyahu da yaptığı değerlendirmede hastalığın erken aşamada kontrol altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Ancak bu gelişme, İsrail’de farklı bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bir ülkenin en üst düzey yöneticisinin sağlık durumuna dair kritik bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaması, özellikle devam eden güvenlik politikaları ve alınan kararlar açısından soru işaretlerine neden oldu.

Uzmanlar ve muhalefet çevreleri, şeffaflık ilkesinin bu süreçte yeterince gözetilip gözetilmediğini sorgularken, yaşananlar kamu yönetiminde bilgi paylaşımı konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Dünya
Gökdelenlerle kaplı şehirde herkes bu yeni mesleği yapıyor
Gökdelenlerle kaplı şehirde herkes bu yeni mesleği yapıyor
Dünyanın en büyük atıştırmalık mağazası: 70 farklı ülkeden 35 binden fazla çeşit burada satılıyor
Dünyanın en büyük atıştırmalık mağazası: 70 farklı ülkeden 35 binden fazla çeşit burada satılıyor
ABD Savunma Bakanı’ndan dikkat çeken sözler! Önce İran’ı, sonra Avrupa’yı hedef aldı
ABD Savunma Bakanı’ndan dikkat çeken sözler! Önce İran’ı, sonra Avrupa’yı hedef aldı