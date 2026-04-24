Sosyal medyada ifşa oldu! Askerler 17 gün aç kaldı

Ukrayna’da ön cephede görev yapan askerlerin yaşam koşullarıyla ilgili çarpıcı bir kriz gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bazı birliklerde görev yapan askerlerin ciddi açlık ve susuzlukla mücadele ettiğini ortaya koydu.

Skandal, bir asker yakını olan Anastasya Silçuk’un yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Fotoğraflarda askerlerin aşırı kilo kaybı yaşadığı, fiziksel olarak belirgin şekilde zayıfladığı ve uzun süre yeterli beslenemediği açıkça görüldü. Ailelerin aktardığına göre söz konusu birlik, Kupyansk yakınlarında, Oskil Nehri’nin sol yakasında aylarca ağır şartlar altında görev yaptı.

HAYATTA KALABİLMEK İÇİN YAĞMUR SUYU İÇTİLER

Bölgenin yoğun çatışma altında olması nedeniyle erzak ve tıbbi malzeme sevkiyatının çoğunlukla insansız hava araçlarıyla sağlandığı, bunun da sürekliliği zorlaştırdığı ifade edildi. Yakınlarının anlatımına göre askerler bazı dönemlerde 10 günü aşkın süre hiçbir gıda temin edemedi.

Silçuk, eşinin cepheye gittiğinde 80-90 kilogram civarında olduğunu, ancak zamanla kilosunun 50’lere kadar düştüğünü belirtti. Askerlerin hayatta kalabilmek için yağmur suyu içtiği ve kar eriterek su ihtiyacını karşıladığı, en uzun açlık süresinin ise 17 gün olduğu öne sürüldü.

Başka bir asker yakını İvanna Poberejnuk da açlık nedeniyle bayılan askerler olduğunu, bazı yaralıların tahliye edildiğini ancak pek çok askerin bölgede mahsur kaldığını dile getirdi.

SORUMLU KOMUTAN GÖREVDEN ALINDI

Görüntülerin kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı harekete geçti. Yapılan açıklamada, birliklerin lojistiğinden sorumlu komutanın görevden alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, bölgenin aktif çatışma hattında bulunması nedeniyle sevkiyatın ciddi riskler taşıdığını kabul ederken, Rus güçlerinin özellikle lojistik hatları hedef aldığını vurguladı.

ORDUDAKİ ETKİLERİ SÜRÜYOR

Gelişmelerin ardından cephedeki koşulların kısmen iyileştirildiği ifade edildi. Silçuk, yeni görevlendirilen komutanla birlikte erzak akışının yeniden sağlanmaya başladığını ve eşinin uzun bir aradan sonra ilk kez düzenli yemek yiyebildiğini söyledi.

Ancak uzun süreli açlığın etkileri henüz tam olarak atlatılabilmiş değil. Askerlerin hâlâ küçük porsiyonlarla beslendiği ve önümüzdeki süreçte benzer sıkıntıların yaşanıp yaşanmayacağı konusunda belirsizliğin sürdüğü belirtiliyor.