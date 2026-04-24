3250 metre derinlikteki altın kürenin sırrı tam 3 yıl sonra çözüldü

Bilim dünyasını uzun süredir meşgul eden ve okyanusun derinliklerinde bulunan gizemli altın kürenin gerçekte ne olduğu nihayet saptandı. 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi ekiplerince yaklaşık 3250 metre derinlikte keşfedilen parlak nesne araştırmacılar arasında büyük merak uyandırmıştı.

Güneş ışığının tamamen kesildiği noktada tespit edilen yapının üzerindeki delik ve metalik görünümü keşif anında şaşkınlık yaratmıştı.

NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska

ALTIN NESNENİN ASLINDA CANLI OLMADIĞI SAPTANDI

Su altı araçlarıyla yüzeye çıkarılan yaklaşık 10 santimetre çapındaki cismin ilk etapta dev bir yumurta olduğu tahmin edilmişti. Ancak yürütülen detaylı genetik ve fiziksel incelemeler nesnenin bir canlı türü değil derin denizlerde yaşamını sürdüren bir organizmaya ait doku kalıntısı olduğunu gösterdi.

Yapılan analizler sonucunda bu katmanın relicanthus daphneae adlı bir canlıya ait deri benzeri dış katman olduğu belirlendi.

DERİN DENİZ CANLISI DOKUSUNU GERİDE BIRAKIYOR

Uzmanlar bu ince ve çok katmanlı yapının canlıdan ayrıldıktan sonra okyanus tabanında yıllarca bozulmadan kalabildiğini ifade ediyor. Söz konusu oluşumun canlılardaki eşeysiz üreme döngüsünün bir parçası olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bazı derin deniz canlılarının vücutlarından bir parçayı bırakarak yeni bir birey oluşturma yeteneğine sahip olduğu bilinse de bu özel tür için araştırmalar hala devam ediyor.

TERK EDİLMİŞ DOKU MİKROORGANİZMALARA YUVA OLDU

Araştırma sonuçları bu terk edilmiş altın görünümlü dokunun okyanus ekosistemi için hayati önem taşıdığını ortaya koydu. Deniz tabanında biriken bu kalıntılar azot döngüsü gibi temel biyolojik süreçlerde rol oynayan mikroorganizmalar için hem bir sığınak hem de besin kaynağı görevi görüyor.

Bilim insanları bu tür keşiflerin okyanusun karanlık bölgelerindeki yaşam zincirini anlamak adına kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor.