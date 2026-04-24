Afrika'nın en zengin insanı Aliko Dangote'nin serveti 2026'nın ilk aylarında 3,21 milyar dolar artarak 33,2 milyar dolara ulaştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Dangote, bu yıl Afrika'nın en çok servet kazanan üçüncü milyarderi konumunda.

NİJERYA ONLARCA YIL SONRA YAKIT İHRACATÇISI OLDU

Dangote'nin servet artışının arkasında, adını taşıyan petrol rafinerisinin yarattığı dönüşüm yatıyor. Enerji analiz şirketi Kpler verilerine göre Nijerya, Mart 2026'da günlük yaklaşık 44 bin varil benzin ihraç ederek ithalatını hafif aştı ve onlarca yıl sonra ilk kez net yakıt ihracatçısı konumuna geçti.

Rafinerinin etkisi kıta genelinde hissediliyor. Yalnızca Mart ayında Fildişi Sahili, Kamerun, Tanzanya, Gana ve Togo'ya toplam 456 bin ton rafine petrol ürünü gönderildi. Nijerya, bölgesel yakıt pazarında alıcı olmaktan çıkıp tedarikçi rolüne geçti.

ABD'DEN 4,9 MİLYAR DOLARLIK HAM PETROL İTHALATI

Nijerya, Ocak 2024 ile Ocak 2026 arasında ABD'den yaklaşık 61,7 milyon varil ham petrol ithal etti. Toplam maliyeti yaklaşık 4,9 milyar doları bulan bu alımların büyük bölümü, ülkenin çalışan tek rafinerisi olan Dangote Rafinerisi'ne gitti.

DETERJAN HAMMADDESİ ÜRETİMİNE 11,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Dangote yakıtın ötesine geçmeyi planlıyor. Rafineriden elde edilen petrokimyasalları çeşitlendirmek amacıyla Honeywell International teknolojisini kullanarak yıllık 400 bin ton lineer alkilbenzen üretmeyi hedefliyor. Deterjan üretiminin temel hammaddesi olan bu ürün için planlanan yatırımın büyüklüğü 11,5 milyar dolar.

SIRALAMADA DANGOTE'Yİ GEÇEN İKİ İSİM

Bloomberg endeksine göre yılbaşından bu yana en çok servet kazanan Afrikalı milyarder, 5,50 milyar dolarlık artışla toplam 15,2 milyar dolara ulaşan Natie Kirsh oldu. İkinci sırada ise servetini 4,64 milyar dolar artırarak 14,8 milyar dolara çıkaran Nijeryalı Abdulsamad Rabiu yer alıyor. Dangote, yıla 30,4 milyar dolarla dünyanın 80. en zengin kişisi olarak başlamıştı ve şu anda 73. sırada bulunuyor.