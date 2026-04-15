Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, ABD genelinde yaşlılara yemek ve bakım hizmeti sunan Meals on Wheels America kuruluşuna 70 milyon dolar bağışladı.

Amazon'un ilk çalışanları arasında yer alan Scott, 2020'den bu yana Yield Giving vakfı aracılığıyla kısıtlama olmaksızın hayırseverlik faaliyetleri yürütüyor; toplam bağış miktarı 26 milyar doları aştı. Yalnızca 2025 yılında ise 7,2 milyar dolar bağışladı.

MacKenzie Scott'ın bağışı, kuruluşun ciddi bir talep baskısıyla boğuştuğu bir döneme denk geldi. Meals on Wheels, yılda 2 milyondan fazla kişiye yemek ulaştırıyor, sosyal bağlantı ve güvenlik kontrolleri sağlıyor.Fortune dergisinin haberine göre kuruluşun yerel şubelerinde yoğunluktan dolayı yaşlı bireyler yemek ve bakım hizmetine erişebilmek için ortalama dört ay bekliyor.

"ANLAMLI AMA YETERSİZ"

Kuruluş, bağışın uzun vadede ağ kapasitesini güçlendirmeye ve yerel sağlayıcılara ek destek sunmaya katkı sağlayacağını belirtti. Meals on Wheels Amerika'nın baş gelişim ve pazarlama sorumlusu Kristine Templin, Fortune'a şu açıklamayı yaptı:

"Yatırımı, yerel sağlayıcıların daha fazla yaşlıya yemek, bağlantı ve bakım ulaştırabilmesi için ölçek ekonomileri ve etki yaratacak biçimde yöneteceğiz. Nihayetinde başarı, daha fazla yaşlının beslenmiş, bağımsız ve sağlıklı bir yaşam sürmek için ihtiyaç duydukları desteğe erişebilmesi anlamına geliyor."

Kuruluş bağışın anlamlı bir etki yaratacağını kabul ederken ülkenin artan talebini tek başına karşılamaya yetmeyeceğini de vurguladı. Scott'ın bu katkının başkalarını da harekete geçirmesini umduğu ifade edildi.

MİLYARLARCA DOLARLIK BAĞIŞLAR

Amazon'un kurulduğu ilk yıllarında şirketin ismi, iş planı, muhasebe işleri ve sipariş sevkiyatı üzerinde çalışan, ve şirketin ilk nakliye sözleşmesini yürüten Scott, 2019'da boşandığı eski kocası Bezos'tan 38 milyar dolar nafaka aldı.

Scott'ın 2025 Aralık ayı itibarıyla net varlığı 40 milyar dolar değerinde, ve Amazon'da yüzde 1.3 oranında hissesi bulunuyor. MacKenzie scott servetiyle dünyanın en zengin 3. kadını, en zengin 40. insanı.

Scott'ın son dönemdeki diğer bağışları arasında Amerikan yerlilerine eğitim sunan Red Lake Nation College'a 7 milyon dolar ve Elizabeth City State Üniversitesi'ne 42 milyon dolar yer alıyor. Siyahi öğrencilere hizmet veren üniversitelere yaptığı toplam katkı 1 milyar doların üzerine çıktı. Bunların yanı sıra Habitat for Humanity'ye 436 milyon dolar, iklim girişimlerine 90 milyon dolar ve Amerika'nın İzci Kızları'n 84,5 milyon dolar bağışladı.

Yield Giving vakfı 2020'den beri bağış yapılan her kurumu ve bağış miktarını web sitesinde sergiliyor. "Hediye" olarak adlandırılan bağışların hangi miktarlarda, hangi kurumlara bağışlandığını, kurumun hangi ülkede olduğunu, ve hangi alanlarda çalıştığını da görmek mümkün.