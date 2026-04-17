1 saatlik yolu yok ettiler: Okyanusun altında trafik lambası bile var

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Faroe Adaları, ulaşım dünyasında çığır açan bir projeyle gündeme oturdu. Zorlu iklim şartları ve parçalı kara yapısıyla bilinen bölgede inşa edilen Eysturoy Tüneli, dünyanın ilk su altı döner kavşağına ev sahipliği yapıyor.

2020 yılının son günlerinde faaliyete geçen bu devasa yapı, adalar arasındaki mesafeleri adeta yok ederek modern mühendisliğin sınırlarını zorluyor.

1 SAATİ AŞAN YOLCULUKLAR DAKİKALARA İNDİ

Deniz tabanının altından geçen bu stratejik ağ, bölge halkının günlük yaşamını kökten değiştirdi. Özellikle başkent Torshavn ile Runavik şehri arasındaki ulaşım süresi 74 dakikadan sadece 16 dakikaya geriledi.

Toplamda 17 kara ve 4 deniz altı tüneline sahip olan Faroe Adaları, bu son yatırımla birlikte coğrafi engelleri aşarak ekonomik ve sosyal bağları güçlendirmeyi başardı.

"ADALI OLDUĞUMUZU BİZE UNUTTURAN PROJE"

Visit Faroe Islands yetkilileri tünel ağının yarattığı psikolojik ve fiziksel etkiyi çarpıcı sözlerle özetliyor. 18 farklı adadan oluşan bölgede, bu tüneller sayesinde ada hayatının getirdiği ulaşım zorluklarının geride kaldığı belirtiliyor.

Yetkililer, gelişmiş altyapı sayesinde artık bir adada yaşadıklarını unuttuklarını ve karasal bir bütünlük hissettiklerini ifade ediyor.

KUZEY IŞIKLARI YER ALTINA İNDİ

Eysturoy Tüneli sadece bir ulaşım kanalı değil, aynı zamanda estetik bir sanat eseri olarak tasarlandı. Tünelin içindeki döner kavşak, özel ışıklandırma sistemleriyle donatılarak büyüleyici bir atmosfere büründürüldü.

Sürücülere denizanası formunda ve Kuzey Işıkları'nı andıran görsel bir deneyim sunan yapı, hem bölge halkı hem de turistler için benzersiz bir rota haline geldi.