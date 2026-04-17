Klasik kasisler tarih oluyor: Sürücüleri hipnotize ederek yavaşlatıyor

Dünya genelinde artan trafik kazaları ve yaban hayatı kayıplarına karşı Hindistan radikal bir projeyi hayata geçirdi. Madhya Pradesh eyaletinde uygulanan yeni sistem hem sürücülerin güvenliğini sağlıyor hem de nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıları koruma altına alıyor.

Ülkenin ilk kırmızı yol uygulaması olarak tarihe geçen bu proje klasik yöntemlerin aksine sürücü psikolojisini doğrudan hedef alıyor.

KAPLANLARI KORUMAK İÇİN YOLU KIRMIZIYA BOYADILAR

Veerangana Durgavati Tiger Reserve içerisinden geçen NH-45 karayolu üzerindeki yaklaşık 2 kilometrelik bölüm özel bir kırmızı kaplama ile yeniden inşa edildi. Bu tasarım sadece görsel bir uyarı sunmakla kalmıyor aynı zamanda hafif kabartmalı yapısı sayesinde araç geçişi sırasında titreşim ve ses yayıyor.

Uzmanlar kırmızı rengin sürücülerde bilinçaltı düzeyde tehlike algısını tetiklediğini ve böylece ceza sistemine gerek kalmadan doğal bir yavaşlama sağlandığını belirtiyor.

25 ALT GEÇİTLE SIFIR KAZA HEDEFİ

Projenin kapsamı sadece yol yüzeyinin boyanmasıyla sınırlı tutulmadı. Doğal yaşamın akışını bozmamak adına güzergah boyunca 25 farklı noktada hayvan alt geçidi inşa edildi.

Hayvanların karayoluna çıkmasını engellemek için stratejik noktalara yönlendirici çitler yerleştirilirken bölge yüksek çözünürlüklü kameralar ve gelişmiş aydınlatma sistemleriyle 24 saat gözetim altına alındı.

HEM DAHA ETKİLİ HEM DAHA ÇEVRECİ

Yetkililer bu yenilikçi sistemin geleneksel kasis ve hız kesicilere oranla çok daha konforlu ve sonuç odaklı olduğunu savunuyor. Yolun doğal ekosisteme zarar vermeden dönüştürülmesi projenin en güçlü yönü olarak öne çıkıyor.

Hindistan’daki bu ilk denemenin başarılı olması durumunda kırmızı yol modelinin dünya genelindeki diğer riskli yaban hayatı geçiş noktalarında da uygulanması bekleniyor.