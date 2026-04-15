Tırları tek hamlede indiriyor: Kamyonları paramparça ediyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaleti Durham kentinde bulunan sıradan bir tren köprüsü, modern lojistik dünyasının en büyük kabuslarından birine dönüştü.

Gregson ve Peabody caddelerinin kesişiminde yer alan ve 100 yılı aşkın geçmişiyle kentin hafızasını taşıyan bu yapı, standartların çok altındaki yüksekliği nedeniyle "konserve açacağı" lakabıyla anılıyor. Eyaletteki köprülerin büyük bir bölümü en az 4,5 metrelik (15 fit) geçiş payına sahipken, bu tarihi yapının sadece 3,5 metre yüksekliğinde olması sürücüleri beklemedikleri bir felaketle karşı karşıya bırakıyor.

KAMERALAR KAYITTA

Yıllardır köprünün hemen karşısındaki ofisinden onlarca kazaya tanıklık eden Jurgen Henn, bu kronik sorunu tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Kurduğu güvenlik kameralarıyla kamyonların tavanlarının bir kağıt gibi yırtıldığı anları saniye saniye kaydeden Henn, "11foot8" isimli web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden bu görüntüleri milyonlara ulaştırdı.

SÜRÜCÜLERİN HATASI: DİKKATSİZLİK VE DAR YAKLAŞIM

Bölgedeki tehlikeyi yorumlayan Jurgen Henn, kazaların temel nedeninin sürücülerin aşırı güveni ve dikkatsizliği olduğunu vurguladı. Henn, durumu şu sözlerle özetledi:

Bence insanlar sadece dikkatsiz davranıyorlar. Bunu beklemiyorlar, biraz ansızın yakalıyorlar. Ve konum biraz zorlu çünkü iki nispeten yüksek bina arasında iki şeritli, tek yönlü bir yol. Bu yüzden yaklaşım gerçekten dar. Eğer işaretlere dikkat etmediyseniz, köprüyü fark edemezsiniz ve o zamana kadar zaten köprüde olursunuz.

DEVLETİN 20 SANTİMETRELİK TESLİMİYETİ

Kuzey Karolina yetkilileri uzun yıllar boyunca sorunun sürücü hatalarından kaynaklandığını savunarak fiziksel bir müdahaleye direnç gösterdi. Köprünün çevresi ışıklı uyarı levhaları ve devasa tabelalarla donatılsa da, her hafta yeni bir kamyonun çelik kirişlere takılarak parçalanmasının önüne geçilemedi.

Sonunda eyalet yönetimi, karmaşık ve maliyetli bir operasyonu göze alarak 2019 yılında tarihi köprüyü yaklaşık 20 santimetre yükseltme kararı aldı.

YÜKSELTME DE ÇARE OLMADI

Yapılan mühendislik çalışmasıyla köprünün yüksekliği artırılmış olsa da, yapının kötü şöhreti sona ermedi. Yenileme çalışmalarından sadece üç hafta sonra bir kamyon daha aynı noktada çatısını kaybetti.

Takip eden süreçte kazalar hız kesmeden devam ederken, 2021 yılının Mayıs ayında bir aracın tavanının tamamen kopmasıyla birlikte köprü 167. kurbanını verdi. Modern teknolojiye ve tüm uyarılara meydan okuyan bu tarihi yapı, "dünyanın en tehlikeli geçitlerinden biri" unvanını korumayı sürdürüyor.