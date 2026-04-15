Eskiden sadece bir vadiydi şimdi 400 bin kişi yaşıyor: Evlerin altından nehir akıyor

Dünyanın en dar kenti unvanını taşıyan Yanjin, iki dev dağ arasına sıkışan 30 metrelik genişliğiyle doğaya meydan okuyor. 400 bin kişinin dev sütunlar üzerindeki binalarda yaşadığı bu sıra dışı şehir, mimari çözümleriyle görenleri hayrete düşürüyor.

Çin’in Yunnan eyaletinde iki devasa dağ kütlesi arasına sıkışan Yanjin şehri görenleri hayrete düşüren coğrafi yapısıyla dünya gündeminden düşmüyor. Heng Nehri boyunca ince bir şerit halinde uzanan bu yerleşim birimi coğrafi imkansızlıkların mimari çözümlerle nasıl aşıldığının en somut kanıtı olarak gösteriliyor.

SOKAK GENİŞLİĞİ SADECE 30 METRE

Dünyanın en dar kenti unvanını elinde bulunduran bu bölge bazı kesimlerinde sadece 30 metre genişliğe sahipken en ferah noktasında dahi 300 metreyi geçemiyor.

EVLERİN ALTINDAN NEHİR AKIYOR

Sınırlı arazi miktarını en verimli şekilde kullanmak zorunda kalan şehir sakinleri yapılaşmada dikey mimariyi tek seçenek olarak kabul etti. Heng Nehri’nin hemen kıyısında yükselen binalar hem alan tasarrufu sağlamak hem de ani su baskınlarından korunmak amacıyla devasa ayaklar üzerine inşa edildi.

Yüksek sütunların taşıdığı bu yapılar kentin sokaklarını ve binalarını birbirine son derece yakın hale getirirken ortaya dünyada eşi benzeri olmayan bir siluet çıkardı.

Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyorTek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor

Dünyanın En Dar Şehri: Yanjin

400 BİNDEN FAZLA İNSAN YAŞIYOR

Doğa şartlarının yaşamı neredeyse imkansız hale getirdiği bu dar vadide 400 binden fazla insan hayatını sürdürüyor. Şehrin her bir metrekaresi büyük bir titizlikle kullanılırken ulaşım ağları da kısıtlı imkanlarla bölgeye ulaştırılıyor.

Modern dünyadan izole bir görüntü çizen kente en yakın büyük havalimanı 6 saatlik bir yolculuk mesafesinde bulunuyor. Coğrafi engeller nedeniyle büyüme şansı kalmayan kent dikey yönde genişleyerek nüfus yoğunluğunu dengelemeye çalışıyor.

ULAŞIM EN BÜYÜK SORUN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bölgeye ulaşımın sınırlı olması Yanjin’i dış dünyaya karşı kapalı bir kutu haline getiriyor. Dağların dik yamaçları ve nehrin hırçın akışı nedeniyle kara yolu bağlantıları da oldukça zorlu şartlar altında sağlanıyor.

Kent sakinleri her gün binlerce basamaklı merdivenleri ve birbirine daracık geçitlerle bağlı binaları kullanarak sosyal hayatlarını idame ettiriyor. Modern mimarinin doğayla en sert mücadelesini verdiği bu şehir hem mühendislik hem de dayanıklılık açısından bir laboratuvar görevi görüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Dünya
Tırları tek hamlede indiriyor: Kamyonları paramparça ediyor
Tırları tek hamlede indiriyor: Kamyonları paramparça ediyor
Lübnan'da 1 haftalık ateşkes iddiası! İsrail'in kararı belirleyici olacak
Lübnan'da 1 haftalık ateşkes iddiası! İsrail'in kararı belirleyici olacak
Macaristan'ın yeni Başbakanı Magyar'dan Orban'a olay gönderme
Macaristan'ın yeni Başbakanı Magyar'dan Orban'a olay gönderme