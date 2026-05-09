Seçim bitti, belirsizlik bitmedi! 45 gündür hükümet kurulamıyor

Danimarka’da mart ayında gerçekleştirilen genel seçimlerin üzerinden haftalar geçmesine rağmen ülkede yeni hükümet hâlâ kurulamadı. Siyasi partiler arasındaki koalisyon görüşmelerinin tıkanması üzerine Danimarka Kraliyeti devreye girerek hükümet kurma sürecinde görev değişikliğine gitti.

GÖREV İKİNCİ PARTİYE DEVREDİLDİ

Ülkenin kamu yayıncısı DR’nin aktardığına göre, seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokratların lideri ve mevcut Başbakan Mette Frederiksen’in yaklaşık 45 gündür sürdürdüğü temaslardan sonuç alınamadı. Bunun üzerine hükümeti kurma görevi, seçimleri ikinci sırada tamamlayan Danimarka Liberal Partisi’nin lideri ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen’a verildi.

Poulsen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmelere pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Sürecin kolay olmayacağını belirten Liberal Parti lideri, siyasi partilerin ortak zeminde buluşması gerektiğini vurgulayarak “Uzlaşma ve karşılıklı anlayış bu sürecin anahtarı olacak” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK PARTİLER YÖN VERECEK

Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Danimarka’da seçmenler 24 Mart’ta 179 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitmişti. Seçime 12 siyasi parti katılırken, Grönland ve Faroe Adaları da parlamentoya ikişer temsilci göndermişti.

Resmi sonuçlara göre Sosyal Demokratlar parlamentoda 84 sandalye elde ederken, Liberal Parti 77 sandalye kazandı. Moderaterne Partisi ise 14 milletvekili çıkararak koalisyon denkleminde kilit konuma yerleşti. Siyasi kulislerde, yeni hükümetin şekillenmesinde küçük partilerin desteğinin belirleyici olacağı konuşuluyor.