Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor

Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Kudrovo kasabası, modern mimarinin sınırlarını zorlayan devasa bir yapıya ev sahipliği yapıyor. 2015 yılında tamamlanan Novyy Okkervil konut kompleksi, yaklaşık 18 bin kişiyi aynı çatı altında toplayarak adeta tek başına bir şehri andırıyor.

Devasa oval tasarımıyla dikkat çeken bu bina, sosyal medyada "insan karınca yuvası" olarak adlandırılıyor ve görenleri hem hayrete düşürüyor hem de ürkütüyor.

35 GİRİŞİ 3 BİN 708 DAİRESİ VAR

Tam 3 bin 708 daireden oluşan bu beton devinde, 35 farklı bina girişi bulunuyor. Havadan çekilen fotoğraflarının internette yayılmasıyla dünya çapında bir fenomene dönüşen bina, binlerce yorum ve beğeni topladı.

BİNADA YAŞAYANLAR GÜNEŞİ GÖREMİYOR

Bazı kullanıcılar binanın kasvetli görüntüsünü komünist dönem mimarisine benzetirken, özellikle alt katlarda güneş ışığının hiç girmemesi eleştiri oklarının hedefi oldu. Ancak binada yaşayan sakinler, durumun dışarıdan göründüğü kadar iç karartıcı olmadığını savunuyor. 25 katlı binada hızlı asansörlerin bulunması ve geniş otopark alanları, devasa nüfusun yarattığı yoğunluğu bir nebze de olsa hafifletiyor.

KURYELER İÇİN SAMANLIKTA İĞNE ARAMAK GİBİ

Binanın büyüklüğü sadece yaşayanlar için değil, hizmet verenler için de büyük bir zorluk teşkil ediyor. 35 giriş arasından doğru olanı bulmaya çalışan kuryeler, bu devasa labirentte paket teslim etmeyi samanlıkta iğne aramaya benzetiyor.

SANİYELER İÇİNDE KAYBOLMAK MÜMKÜN

Sosyal medyada yapılan tartışmalarda, binanın olası bir acil durumda nasıl tahliye edileceği ise en büyük korku senaryosu olarak öne çıkıyor. Binlerce insanın aynı anda dışarı çıkmaya çalışmasının yaratacağı kaos, güvenlik endişelerini sürekli taze tutuyor.

ÇİN'DEKİ BENZERİYLE YARIŞIYOR

Binayı inşa eden geliştirici firma, projeyi gürültülü şehir merkezlerine huzurlu bir alternatif olarak pazarlıyor. Pencerelerin sessiz iç avlulara baktığını vurgulayan şirket yetkilileri, buradaki yaşamın konforlu olduğunu iddia ediyor.

Rusya'daki bu dev yapı, yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Çin'deki ünlü Regent International apartmanıyla benzerlikler taşıyor. Her iki yapı da modern dünyanın barınma sorununa çözüm olarak sunulan devasa beton yığınlarının en uç örnekleri olarak tarihe geçiyor.