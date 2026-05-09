Türklerin servetini yatırdığı bankanın kasası patlatıldı: Altınlar, mücevherler, paralar buhar oldu

Yayınlanma:
Türklerin yoğunlukla yaşadığı Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde gurbetçilerin servetini yatırdığı bankanın kasası filmleri aratmayacak bir soygunda patlatıldı. Yıllarca birikim yapan Türk gurbetçilere ve çok sayıda Almana ait toplam değeri 500 milyon euroya kadar çıktığı tahmin edilen altınlar, mücevherler, paralar buhar oldu. Bankanın önünde protestolar başladı.

Almanya’nın Gelsenkirchen kenti, tarihinin en büyük banka soygunlarından biriyle sarsıldı. Sparkasse bankasındaki kiralık kasaları hedef alan profesyonel soyguncular, yüz milyonlarca euroluk varlığı alarak kayıplara karıştı. Birikimleri bir gecede yok olan, aralarında çok sayıda Türk gurbetçinin de bulunduğu mağdurlar, banka yönetiminin sessizliğine karşı sokağa inerek protesto başlattı.

TÜRKLERİN SERVETİNİ YATIRDIĞI BANKANIN KASASI PATLATILDI

Sözcü'den Ali Güven'in haberine göre; filmleri aratmayan soygunda, banka bünyesindeki 3 binden fazla kiralık kasa profesyonel bir operasyonla yağmalandı. Soyguncuların kasalardan yaklaşık 300 ile 500 milyon euro değerinde nakit para, ziynet eşyası, altın külçeler ve değerli saatleri çaldığı belirlendi.

Soygunun ardından izlerini kaybettirmeyi başaran faillerden henüz bir iz bulunamazken, banka yönetiminin olayla ilgili tatmin edici bir açıklama yapmaması mağdurların tepkisini zirveye taşıdı.

Zararlarının devasa boyutta olduğunu ifade eden Türk ve Alman mağdurlar, banka önünde toplanarak yönetimi istifaya çağırdı.

ALTINLAR, MÜCEVHERLER, PARALAR BUHAR OLDU

Soygunun ardından ortaya çıkan insan hikayeleri yaşanan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. 33 yıl boyunca maden ocaklarında çalışarak biriktirdiği tüm servetini altına yatıran 60 yaşındaki Memduh S., yaşadığı dramı şu sözlerle anlattı:

"Hep çocuklarım ve emekliliğim için para biriktirdim. Altın külçeler aldım, kasaya koydum ve şimdi hepsi gitti."

Mağdurlar arasında yer alan bazı Alman emeklilerin ise birikimlerini kaybettikleri için geçinebilmek adına şişe toplamaya başladıkları ifade edildi.

Protestoları organize eden 29 yaşındaki Soner Sarı, banka yönetiminin vurdumduymaz tavrına dikkat çekerek, "İletişim yok, empati yok. Kimse sorumluluk almıyor, bize yardım eden yok. Bu yönetim gitmeli ve bize yardımcı olacak birileri gelmeli" dedi.

Geleceklerini ve tüm anılarını kiralık kasalarda bırakan gurbetçiler, 500 milyon euroya ulaşan bu devasa kaybın sorumluluğunun üstlenilmesini bekliyor.

Emniyet güçlerinin failleri yakalamak için başlattığı geniş çaplı inceleme sürerken, mağdurların adalet arayışı devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

