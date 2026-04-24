Japonya'nın kuzeydoğusundaki Sendai Körfezi kıyılarında, bilim dünyasının daha önce hiç tanımlamadığı yeni bir fizalya türü keşfedildi. Tohoku Üniversitesi'nden araştırmacılar, Gamo Plajı'na vuran mavimsi jelatinimsi bir canlının bilinen beş fizalya türünden hiçbirine uymadığını belirledi.

ADINI SAMURAY MİĞFERİNDEN ALDI

Yeni tür, Edo dönemi savaş lordu Date Masamune'nin miğferindeki hilal motifinden esinlenerek Physalia mikazuki, yani "hilal miğfer fizalyası" olarak adlandırıldı. Frontiers in Marine Biology and Ecology dergisinde 2025'te yayımlanan çalışmaya göre P. mikazuki, diğer türlerden birden fazla birincil dokunaça ve sarı, muz biçimli sindirim organlarına (gastrozooid) sahip olmasıyla ayrılıyor. Genetik analizler de bunun bağımsız bir tür olduğunu doğruladı.

NEDEN BU KADAR GEÇ FARK EDİLDİ?

Bu keşiften önce dünyada yalnızca dört fizalya türü biliniyordu. Japonya sularında ise yalnızca Okinawa'dan Sagami Körfezi'ne kadar uzanan bölgede yaşayan Physalia utriculus tanınıyordu. Araştırmacılar, P. mikazuki'nin aynı sularda yüzdüğü için uzun süre fark edilemediğini düşünüyor.

FİZALYALAR KUZEYE YAYILIYOR

Asıl endişe verici olan, canlının bulunduğu konum. Fizalya türleri normalde tropikal ve ılıman sularda yaşıyor. Sendai Körfezi ise fizalyaların şimdiye dek görüldüğü en kuzey nokta. Gözlem verilerine dayanan simülasyonlar, P. mikazuki'nin Sagami Körfezi'nden kuzeye doğru sürüklenerek Gamo Plajı'na ulaştığını gösterdi.

Araştırmacılar bu yayılmayı yükselen deniz sıcaklıklarına bağlıyor. Benzer bir süreç daha önce Nomura denizanasında da yaşanmıştı; Nomura türü şu anda Japonya çevresindeki sularda hızla çoğalarak hem ekosistemi hem de balıkçılık sektörünü tehdit ediyor.

YÜZÜCÜLER İÇİN ARTAN RİSK

Fizalyaların sokması son derece acı verici, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Gerçek denizanası olmayan bu canlılar, sifonofor grubuna ait kolonyal organizmalar. Rüzgar ve akıntılarla okyanus yüzeyinde sürüklenen gaz dolu yapıları (pneumatofor) sayesinde pasif biçimde hareket ediyorlar, dokunaçlarıyla avlarını yakalıyorlar.

Türlerin kuzeye doğru genişlemesi, Japonya'nın kuzey plajlarında yüzücüler için yeni bir tehlike anlamına geliyor. Araştırma ekibi, hem P. mikazuki hem de P. utriculus'un göç yollarının izlenmesinin güvenlik önlemleri açısından kritik olduğunu ve daha fazla bilinmeyen türün bu populasyonlar arasında gizlenip gizlenmediğinin araştırılması gerektiğini belirtiyor.