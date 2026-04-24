Dünyanın en büyük atıştırmalık mağazası, Çin'in Changsha kentinde açıldı. 12 bin metrekarelik alana yayılan "Snack Kingdom" (Atıştırma Krallığı), 70'ten fazla ülkeden 6 bin 500'ü aşkın markaya ait 35 binden fazla farklı atıştırmalık ürün satışa sunuyor.

GUİNNESS REKORU AÇILIŞ GÜNÜ GELDİ

Çin'in en büyük atıştırmalık perakende zinciri Mingming Henmang tarafından kurulan mağaza, 17 Nisan'da Changsha'nın Furong Meydanı'nda kapılarını açtı. Açılış gününde Guinness Dünya Rekoru sertifikasını alarak "dünyanın en büyük atıştırmalık mağazası" unvanını resmen kazandı.

3 BİN 500 ÇEŞİT HAZIR NOODLE

Mağazanın girişinde cam vitrinlerle kaplı uzun bir koridor, "Hazır Noodle Şehri" adını taşıyor. Bu bölümde 3 bin 500'den fazla çeşit hazır noodle yer alıyor. Kola reyonu ise çok katlı iki uzun rafı kaplıyor ve yaklaşık 20 ülkeden ürün barındırıyor. Coca-Cola ve Pepsi gibi bilinen markaların yanı sıra tuzlu kola gibi alışılmadık çeşitler de raflarda bulunuyor.

TALEBE YETİŞEMEDİLER, SATIŞLARA ARA VERDİLER

Mağaza açılışından sadece iki gün sonra, 19 Nisan'da yoğun talep nedeniyle satışları geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Yönetim, raf stoklama, kasa verimliliği ve sistem kapasitesiyle ilgili sorunları çözmek için süre istedi. Bu süreçte ziyaretçiler mağazayı gezmeye ve fotoğraf çekmeye devam edebiliyor.