4 bin 500 yıllık Mikerinos Piramidi'nde yeni bir geçit keşfedildi

Mısır'ın Gize Platosu'ndaki Mikerinos Piramidi'nin doğu cephesinde iki gizli boşluk tespit edildi. Kahire Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi araştırmacıları, yer radarı, ultrason ve elektrik tomografisi yöntemleriyle piramidin yüzeyinin 1-1,5 metre gerisindeki hava dolu boşlukları belirledi. Bulgular, ikinci bir gizli giriş hipotezini güçlendiriyor.

Mısır'ın Gize Platosu'ndaki Mikerinos Piramidi'nin doğu cephesinin ardında iki gizli boşluk tespit edildi. Kahire Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi'nden (TUM) araştırmacılar, ScanPyramids projesi kapsamında yaptıkları taramalarda, piramidin yüzeyinin yaklaşık 1-1,5 metre gerisinde havayla dolu iki boşluğu belirledi.

CİLALI GRANİT BLOĞUN SIRRI

60 metreden yüksek Mikerinos Piramidi'nin doğu yüzünde, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde bir granit bölüm dikkat çekici biçimde düzgün ve cilalı.

1-s2-0-s096386952500012x-gr1-lrg-1.jpg

Bu tarz bir işçilik, piramidin bilinen tek girişinin bulunduğu kuzey cephesi dışında başka hiçbir yerde görülmüyor. Bu ayrıntı, araştırmacı Stijn van den Hoven'ın 2019'da ortaya attığı ikinci bir gizli giriş olabileceği tezinin temelini oluşturmuştu.

ÜÇ FARKLI TEKNİKLE DOĞRULAMA

Ekip, cilalı yüzeyin ardını yer radarı, ultrason ve elektriksel özdirenç tomografisi (ERT) olmak üzere üç ayrı tahribatsız yöntemle taradı. Elde edilen veriler "görüntü füzyonu" tekniğiyle birleştirilerek boşlukların konumu ve boyutları yüksek hassasiyetle belirlendi.

Tespit edilen boşluklardan biri dış duvarın 1,4 metre gerisinde, yaklaşık 1 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre genişliğinde. Diğeri ise 1,13 metre derinlikte, 0,9 metreye 0,7 metre boyutlarında. Piramidin bu bölgesinde yapısal düzensizliklerin doğrulanması ilk kez gerçekleşti.

1-s2-0-s096386952500012x-gr13.jpg

GİZLİ GİRİŞ HİPOTEZİ GÜÇLENİYOR

TUM Tahribatsız Muayene Profesörü Christian Grosse, 2023'te Keops Piramidi'nde gizli bir koridorun varlığının doğrulanmasının ardından ScanPyramids projesinin Gize'de bir kez daha önemli bir keşif yaptığını açıkladı.

Grosse, geliştirdikleri test metodolojisinin yapıya zarar vermeden piramidin iç yapısı hakkında çok hassas sonuçlara ulaşmayı mümkün kıldığını belirterek, ikinci bir giriş hipotezinin son derece makul olduğunu ve elde edilen bulguların bunu doğrulamaya büyük ölçüde yaklaştırdığını söyledi.

Boşlukların gerçekten bir geçit sistemine ait olup olmadığı henüz kesinleşmedi. Ancak cilalı granit yüzeyin bilinen girişle aynı işçiliğe sahip olması ve hemen ardındaki iki kavitenin boyutlarının insan geçişine uygun ölçülerde bulunması, araştırmacıların ikinci giriş tezini güçlendiriyor.

Araştırma, Mısır Yüksek Antikalar Konseyi ve Turizm Bakanlığı denetiminde yürütüldü. ScanPyramids projesine Kahire Üniversitesi, TUM, Portland State Üniversitesi, Dassault Systèmes ve Miras Koruma Enstitüsü'nün yanı sıra NHK ve DAAD gibi kuruluşlar da destek verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Dünya
Son Dakika | İran'ın müzakere kararı duyuruldu
Son Dakika | İran'ın müzakere kararı duyuruldu
Flört uygulaması kabusa döndü! Tanıştığı kişilere HIV bulaştırdığı ortaya çıktı
Flört uygulaması kabusa döndü! Tanıştığı kişilere HIV bulaştırdığı ortaya çıktı
Türkiye açıklaması sonrası kriz büyüyor! AB geri adım attı
Türkiye açıklaması sonrası kriz büyüyor! AB geri adım attı