Mısır'ın Gize Platosu'ndaki Mikerinos Piramidi'nin doğu cephesinin ardında iki gizli boşluk tespit edildi. Kahire Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi'nden (TUM) araştırmacılar, ScanPyramids projesi kapsamında yaptıkları taramalarda, piramidin yüzeyinin yaklaşık 1-1,5 metre gerisinde havayla dolu iki boşluğu belirledi.

CİLALI GRANİT BLOĞUN SIRRI

60 metreden yüksek Mikerinos Piramidi'nin doğu yüzünde, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde bir granit bölüm dikkat çekici biçimde düzgün ve cilalı.

Bu tarz bir işçilik, piramidin bilinen tek girişinin bulunduğu kuzey cephesi dışında başka hiçbir yerde görülmüyor. Bu ayrıntı, araştırmacı Stijn van den Hoven'ın 2019'da ortaya attığı ikinci bir gizli giriş olabileceği tezinin temelini oluşturmuştu.

ÜÇ FARKLI TEKNİKLE DOĞRULAMA

Ekip, cilalı yüzeyin ardını yer radarı, ultrason ve elektriksel özdirenç tomografisi (ERT) olmak üzere üç ayrı tahribatsız yöntemle taradı. Elde edilen veriler "görüntü füzyonu" tekniğiyle birleştirilerek boşlukların konumu ve boyutları yüksek hassasiyetle belirlendi.

Tespit edilen boşluklardan biri dış duvarın 1,4 metre gerisinde, yaklaşık 1 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre genişliğinde. Diğeri ise 1,13 metre derinlikte, 0,9 metreye 0,7 metre boyutlarında. Piramidin bu bölgesinde yapısal düzensizliklerin doğrulanması ilk kez gerçekleşti.

GİZLİ GİRİŞ HİPOTEZİ GÜÇLENİYOR

TUM Tahribatsız Muayene Profesörü Christian Grosse, 2023'te Keops Piramidi'nde gizli bir koridorun varlığının doğrulanmasının ardından ScanPyramids projesinin Gize'de bir kez daha önemli bir keşif yaptığını açıkladı.

Grosse, geliştirdikleri test metodolojisinin yapıya zarar vermeden piramidin iç yapısı hakkında çok hassas sonuçlara ulaşmayı mümkün kıldığını belirterek, ikinci bir giriş hipotezinin son derece makul olduğunu ve elde edilen bulguların bunu doğrulamaya büyük ölçüde yaklaştırdığını söyledi.

Boşlukların gerçekten bir geçit sistemine ait olup olmadığı henüz kesinleşmedi. Ancak cilalı granit yüzeyin bilinen girişle aynı işçiliğe sahip olması ve hemen ardındaki iki kavitenin boyutlarının insan geçişine uygun ölçülerde bulunması, araştırmacıların ikinci giriş tezini güçlendiriyor.

Araştırma, Mısır Yüksek Antikalar Konseyi ve Turizm Bakanlığı denetiminde yürütüldü. ScanPyramids projesine Kahire Üniversitesi, TUM, Portland State Üniversitesi, Dassault Systèmes ve Miras Koruma Enstitüsü'nün yanı sıra NHK ve DAAD gibi kuruluşlar da destek verdi.