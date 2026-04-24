Almanya’da Türk vekile soruşturma! Meclis dokunulmazlığını kaldırdı

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), iki farklı siyasi kanattan gelen milletvekilleri hakkında kritik bir karara imza attı. Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut ile Almanya için Alternatif (AfD) partisi üyesi Hannes Gnauck’un dokunulmazlıkları, ilgili komisyonun tavsiyesi doğrultusunda oybirliğiyle kaldırıldı.

Kararın ardından her iki milletvekili hakkında yürütülen soruşturmalarda yargı sürecinin önü açılmış oldu.

ŞİDDET İDDİALARI VAR

Türkiye doğumlu Gökay Akbulut’un dosyasına ilişkin suçlamaların detayları kamuoyuna tam olarak yansımış değil. Ancak daha önce Ocak 2025’te yaşanan bir tren yolculuğu sırasında karıştığı bir olay gündeme gelmişti. İddialara göre Akbulut, bir grup yolcuyla tartışmaya girmiş, karşılıklı gerilim sırasında hakaret ve şişe fırlatma gibi eylemler gerçekleşmişti. Bu olayın ardından hakkında “yaralama şüphesi” kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

ALMAN VEKİLE DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Öte yandan AfD milletvekili Hannes Gnauck’un dokunulmazlığının kaldırılma gerekçesi farklı bir sürece dayanıyor. Gnauck’un, 2014–2021 yılları arasında sözleşmeli asker olarak görev yaptığı döneme ilişkin bir disiplin soruşturması kapsamında inceleme altında olduğu belirtildi. Milletvekili ayrıca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlandığını ifade etti.

Gnauck’un dokunulmazlığı daha önce de Mayıs 2024’te, aşırıcılık şüphesiyle gündeme gelmiş ve kaldırılmıştı. O süreçte, AfD içindeki gençlik yapılanmalarıyla bağlantılı tartışmalar da dosyaya yansımıştı.

Son kararla birlikte, hem sol hem de aşırı sağ kanattan iki ismin aynı anda yargı sürecine yaklaşması, Alman siyasetinde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.