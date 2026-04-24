Hürmüz planında sürpriz çekilme: Endonezya masadan kalktı

Endonezya, Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim nedeniyle gündeme gelen uluslararası deniz güvenliği girişiminde yer almayacağını duyurdu. Karar, İngiltere ve Fransa’nın öncülüğünde şekillenen ve ticari gemi trafiğinin korunmasını amaçlayan çok uluslu misyon planına önemli bir darbe olarak değerlendirildi.

Hürmüz’de abluka delindi! Yaptırım listesindeki tanker sessizce geçti

TARAFSIZLIK İLKESİNİ VURGULADI

Dışişleri Bakanı Sugiono, Jakarta Globe’a yaptığı açıklamada, söz konusu misyonun daha önce hükümet içinde değerlendirildiğini ancak katılımın uygun görülmediğini belirtti. Sugiono, “Bu tür bir misyona dahil olmamız doğru değil. Bu, tarafsız dış politika anlayışımızı zedeler ve ‘özgür ve aktif’ diplomasi çizgimize aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgedeki gerilim, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İran’ın bölgede artan kontrolü sonrası bazı ülkelerin ticari gemilerinin Basra Körfezi’nde bekletildiği iddiaları da gündeme gelmişti.

GÜVENLİK İÇİN HÜRMÜZ MİSYONU

Paris’te 17 Nisan’da düzenlenen ve 49 ülkenin temsil edildiği uluslararası konferansta, Hürmüz Boğazı’nda deniz ticaretinin güvenliğinin sağlanması ele alınmıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “şartlar uygun olduğunda” çok uluslu bir misyonun devreye alınacağını belirtirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “tarafsız bir güvenlik mekanizması” oluşturulması için çalışmaların hızlandırılacağını ifade etmişti.

Endonezya’nın çekilme kararı, bu girişimin uluslararası destek düzeyine ilişkin soru işaretlerini artırırken, bölgedeki diplomatik dengelerin daha da hassaslaştığı yorumlarına yol açtı.