Hürmüz planında sürpriz çekilme: Endonezya masadan kalktı

Hürmüz planında sürpriz çekilme: Endonezya masadan kalktı
Endonezya, İngiltere ve Fransa’nın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemileri korumayı hedefleyen çok uluslu deniz misyonuna katılmayacağını açıkladı. Jakarta yönetimi, kararın “tarafsızlık ilkesini koruma” amacı taşıdığını vurguladı.

Endonezya, Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim nedeniyle gündeme gelen uluslararası deniz güvenliği girişiminde yer almayacağını duyurdu. Karar, İngiltere ve Fransa’nın öncülüğünde şekillenen ve ticari gemi trafiğinin korunmasını amaçlayan çok uluslu misyon planına önemli bir darbe olarak değerlendirildi.

Hürmüz’de abluka delindi! Yaptırım listesindeki tanker sessizce geçtiHürmüz’de abluka delindi! Yaptırım listesindeki tanker sessizce geçti

TARAFSIZLIK İLKESİNİ VURGULADI

Dışişleri Bakanı Sugiono, Jakarta Globe’a yaptığı açıklamada, söz konusu misyonun daha önce hükümet içinde değerlendirildiğini ancak katılımın uygun görülmediğini belirtti. Sugiono, “Bu tür bir misyona dahil olmamız doğru değil. Bu, tarafsız dış politika anlayışımızı zedeler ve ‘özgür ve aktif’ diplomasi çizgimize aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgedeki gerilim, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İran’ın bölgede artan kontrolü sonrası bazı ülkelerin ticari gemilerinin Basra Körfezi’nde bekletildiği iddiaları da gündeme gelmişti.

GÜVENLİK İÇİN HÜRMÜZ MİSYONU

Paris’te 17 Nisan’da düzenlenen ve 49 ülkenin temsil edildiği uluslararası konferansta, Hürmüz Boğazı’nda deniz ticaretinin güvenliğinin sağlanması ele alınmıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “şartlar uygun olduğunda” çok uluslu bir misyonun devreye alınacağını belirtirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “tarafsız bir güvenlik mekanizması” oluşturulması için çalışmaların hızlandırılacağını ifade etmişti.

Endonezya’nın çekilme kararı, bu girişimin uluslararası destek düzeyine ilişkin soru işaretlerini artırırken, bölgedeki diplomatik dengelerin daha da hassaslaştığı yorumlarına yol açtı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Dünya
Epstein skandalında yeni belgeler sızdı! Londra'daki gizli dairelerinde neler yaşandı?
Epstein skandalında yeni belgeler sızdı! Londra'daki gizli dairelerinde neler yaşandı?
Biden ile alay etmişti: Trump kameralar karşısında uyuyakaldı
Biden ile alay etmişti: Trump kameralar karşısında uyuyakaldı
35 katlı bina derinliğinde: Metroya binmek için dakikalarca iniş yapıyorlar
35 katlı bina derinliğinde: Metroya binmek için dakikalarca iniş yapıyorlar