Barrack yine yaptı yapacağını... Atatürksüz ve Türk bayraksız 23 Nisan mesajı

Trump tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak atandığı günden beri birbirinden skandal açıklamaları ile gündeme gelen Tom Barrack'ın Türkiye ve bölge ülkeleri hakkında son dönemde yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

Muhalefet cephesi topyekun bir şekilde Barrack'ın sözlerini eleştirmeye devam ederken iktidar kanadından en ufak bir açılama yapılmaması da sert sözler ile eleştirilmeye devam ediyor.

ŞİMDİ DE ATATÜRKSÜZ VE TÜRK BAYRAKSIZ 23 NİSAN MESAJI

Türkiye'nin de içinde olduğu bölge ülkelerinde demokrasi yerine işe yarayanın monarşi, mutlak güç olduğunu dile getirmesinin ardından Özgür Özel tarafından 'istenmeyen adam' ilan edilen Barrack'ın son hareketi yine tepki çekti.

Yurtta yakın zamanda meydana gelen okul saldırılarının gölgesinde, buruk da olsa kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaşıldı.

Ancak bu mesajda ne Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, ne de Türk Bayrağı yer almadı. ABD bayrağının olduğu görselde "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajı paylaşıldı.