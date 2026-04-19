Son dakika | Özgür Özel 'İstenmeyen adam' ilan etmişti: İmamoğlu'ndan çok sert Barrack tepkisi geldi

Son dakika haberi...CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bölge için monarşi modelinde ısrarcı olan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı 'istenmeyen adam' ilan etmesinin ardından İmamoğlu, "Hükümet tarafından hala muhatap alınıyor olması acizliktir." ifadeleri ile Barrack'a ve AKP'ye tepki gösterdi.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu:

"ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin son açıklamalarını dikkatle takip ettim.

Büyükelçi Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’nda dile getirdiği ifadeler tüm diplomatik teamüllere aykırıdır. Demokrasiye mesafe koyan, monarşi ve “güçlü liderlik” modellerini öven bu yaklaşım, Türkiye’nin tarihsel ve toplumsal gerçekleriyle açık bir çelişki içindedir ve kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti, bir monarşinin küllerinden doğmuş ve egemenliği kayıtsız şartsız millete veren bir iradenin eseridir. Bu topraklarda demokrasi, büyük bedeller ödenerek elde edilmiş bir kazanımdır. Dolayısıyla bu kazanımı anlamayan ya da alternatif rejim modellerini meşrulaştıran her yaklaşım, milletimiz nezdinde hak ettiği karşılığı bulur.

Göreve geldiği günden bu yana gaf üstüne gaf yapmaktan çekinmeyen bu Büyükelçinin, hükümet tarafından hala muhatap alınıyor olması acizliktir.

Türkiye’nin yolu açıktır. Bizim pusulamız bellidir: demokrasi, hukuk ve millet iradesi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Türkiye
Türkiye’de fındığın kalbine hançer sapladılar! AKP’nin kurucu ismi gözünü yurt dışına dikti
Türkiye’de fındığın kalbine hançer sapladılar! AKP’nin kurucu ismi gözünü yurt dışına dikti
AKOM İstanbul'da yağışın başlayacağı tarihi açıkladı
AKOM İstanbul'da yağışın başlayacağı tarihi açıkladı