Trump’ın “gizli NATO listesi” sonrası şimdi de Pentagon yazışmaları sızdı

Pentagon bünyesinde paylaşılan bir e-postada, İran’a yönelik operasyonlarda beklenen desteği sunmayan NATO üyelerine karşı alınabilecek önlemler detaylı şekilde ele alındı.

Gizli liste sızdı! Trump NATO’yu “itaat edenler ve etmeyenler” diye ayırdı

Reuters’ın haberine göre, söz konusu yazışmada, bazı müttefiklerin ABD’ye üs kullanımında kısıtlamalar getirmesi, hava sahası erişiminde isteksiz davranması ve süreçleri yavaşlatması açık biçimde eleştirildi. Bu tür desteklerin ittifakın “asgari yükümlülükleri” arasında olduğu vurgulandı.

İSPANYA LİSTENİN ZİRVESİNDE

En dikkat çekici önerilerden biri ise “uyumsuz” olarak değerlendirilen ülkelerin NATO içindeki kritik pozisyonlardan dışlanması oldu. Bu kapsamda İspanya’nın ittifaktaki rolünün askıya alınmasının bile masada olduğu öne sürüldü. Yazışmada, böyle bir adımın askeri etkisinin sınırlı kalacağı ancak güçlü bir siyasi mesaj vereceği ifade edildi.

BİR YAPTIRIM DA İNGİLTERE'YE

Diğer yandan ABD’nin Avrupa ülkelerine yönelik diplomatik desteklerini de yeniden gözden geçirebileceği belirtiliyor. Bu çerçevede Birleşik Krallık’ın Falkland Adaları üzerindeki egemenlik iddiasına verilen desteğin sorgulanabileceği iddiası öne çıktı.

Pentagon Sözcüsü Kingsley Wilson, iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede müttefiklere yönelik hayal kırıklığını açıkça dile getirerek, ABD’nin beklentilerinin karşılanmadığını söyledi.

"ZOR ZAMANLARIMIZDA YANIMIZDA OLMADILAR"

Gerilimin odağındaki ülkelerden İspanya, daha önce ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarında kendi üs ve hava sahasının kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı. İngiltere ve Fransa ise deniz ablukasına katılmanın doğrudan savaşa dahil olmak anlamına geleceğini savunarak temkinli bir tutum benimsemişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de kısa süre önce yaptığı açıklamada, İran kriziyle birlikte ittifak içindeki çatlakların daha görünür hale geldiğini belirterek, “Zor zamanlarda yanınızda olmayanlarla gerçek bir ittifak kuramazsınız” sözleriyle dikkat çekmişti.

Bu gelişmeler, NATO içinde uzun süredir konuşulan “yük paylaşımı” tartışmalarının artık daha sert bir evreye girdiği yorumlarına yol açtı.