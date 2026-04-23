Gizli liste sızdı! Trump NATO’yu “itaat edenler ve etmeyenler” diye ayırdı

ABD basını, Donald Trump yönetiminin NATO ülkelerini İran savaşına verdikleri katkı düzeylerine göre sınıflandırdığı bir çalışma yürüttüğünü iddia etti.

Savunucuları da aynı fikirde: Trump’ın “akıl sağlığı” kötü

Dijital yayın organı Politico'nun, üç Avrupalı diplomat ve bir Amerikalı savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray’da hazırlanan bu liste, ülkeleri savunma harcamaları ve İran’a yönelik askeri süreçteki pozisyonlarına göre kategorilere ayırıyor. Belgede müttefiklerin “destek verenler” ve “mesafeli duranlar” şeklinde ayrıldığı belirtildi. Listenin, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Washington ziyareti öncesinde son halini almaya başladığı ifade edildi.

DESTEK VERENLER ÖNE ÇIKIYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in daha önce yaptığı açıklamalarda Polonya, Almanya ve Baltık ülkeleri gibi ülkeleri örnek gösterdiği hatırlatıldı. Bu ülkelerin savunma bütçelerini artırmaları ve ABD ile askeri koordinasyona açık olmaları nedeniyle öncelikli konuma yükseldiği aktarıldı.

Özellikle Polonya’nın savunma harcamalarını yüzde 5 seviyesine yaklaştırması ve Romanya’nın üslerini ABD operasyonlarına açmasının Washington’da olumlu karşılandığı vurgulandı.

MESAFELİ DURANLAR LİSTEDE ALTTA

Öte yandan İspanya, Fransa ve İngiltere’nin İran’a yönelik askeri süreçte ABD taleplerine sınırlı destek vermesi ya da temkinli yaklaşması nedeniyle alt kategoride yer aldığı belirtildi.

İspanya’nın savunma bütçesini artırma hedeflerine direnç göstermesinin, bu ülkeler arasında özellikle dikkat çektiği ifade edildi.

MASADAKİ YAPTIRIMLAR

Haberde, Trump yönetiminin değerlendirdiği seçenekler arasında bazı NATO ülkelerindeki Amerikan askeri varlığını azaltmak, ortak tatbikat programlarını gözden geçirmek ve silah satışlarını sınırlamak gibi adımların bulunduğu kaydedildi.

Ancak Avrupalı bir yetkili, bu tür hamlelerin uzun vadede ABD’nin küresel askeri konumuna zarar verebileceği uyarısında bulundu. Yetkiliye göre, müttefikler arasında yaşanacak sert bir ayrışma NATO’nun caydırıcılığını da zayıflatabilir.