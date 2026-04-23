Hürmüz kapandı, o ülke taştı! Tek bir kanal milyarlarca dolar akıtıyor

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, deniz ticaretinde alışılmış rotaları yeniden şekillendiriyor. Hürmüz Boğazı çevresinde artan güvenlik riskleri ve buna bağlı lojistik aksamalar, özellikle Asya’ya enerji taşıyan büyük tankerlerin alternatif güzergâhlara yönelmesine neden oldu. Bu yönelimde en kritik geçiş noktalarından biri ise Panama Kanalı oldu.

Son haftalarda kanal üzerinden geçiş talebinde ciddi bir artış gözlemlenirken, yoğunluk nedeniyle oluşan bekleme süreleri şirketleri farklı bir rekabet alanına taşıdı. Gemiler, sırada öne geçebilmek için kanal yönetiminin düzenlediği açık artırma sistemine katılarak ek ücretler teklif ediyor.

ARTAN TALEP SEBEBİYLE PANAMA'YA YÖNELİNDİ

Panama Kanalı Otoritesi, yaşanan yoğunluğun doğrudan bir fiyat politikası değişikliğinden değil, küresel ticaret akışındaki olağanüstü şartlardan kaynaklandığını belirtiyor. Kurum, kanalın operasyonel güvenilirliğini koruduğunu ve geçişlerin kontrollü şekilde sürdüğünü ifade etti.

Enerji ekonomisi uzmanları ise mevcut durumu, arz yönlü sıkışmanın deniz taşımacılığına yansıması olarak değerlendirdi. Özellikle Asya piyasasında artan talebin, ABD Körfez bölgesinden çıkan yükleri Panama üzerinden yönlendirdiği ve bunun da kanal üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

STRATEJİK BİR MERKEZ HALİNE GELDİ

Yoğunluk nedeniyle oluşan ek maliyetler dikkat çekerken, bazı gemi operatörlerinin bekleme süresini azaltmak amacıyla milyon dolarlara ulaşan tekliflerle sisteme dahil olduğu ifade edildi. Bu durum, Panama Kanalı’nı yalnızca bir geçiş noktası olmaktan çıkarıp, küresel ticaretin fiyatlandırıldığı stratejik bir merkez haline getirdi.

Uzmanlara göre, gecikme sürelerinin yarattığı dolaylı maliyetler, şirketleri bu ek ödemeleri kabul etmeye zorluyor. Çünkü sevkiyatın gecikmesi, çoğu durumda ek ücretlerden çok daha büyük ekonomik kayıplara yol açabilir.

ÜLKE EKONOMİSİ YÜKSELİŞTE

Artan talep, Panama ekonomisine de doğrudan yansıdı. Kanal üzerinden elde edilen gelirlerin yükselmesi, ülke bütçesinde önemli bir artış yaratırken, bu durum küresel ticaretin kırılgan yapısını da yeniden gündeme taşıdı.

Jeopolitik gerilimin deniz ticaretine etkileri sürerken, Panama Kanalı’nın önümüzdeki dönemde de uluslararası lojistikte kilit rolünü daha belirgin şekilde sürdüreceği öngörülüyor.