İran görüntüleri yayınladı! İşte İsrail'in gemisine el konulma anı

İran ile ABD arasındaki gerilim deniz sahasında yeni bir boyut kazanırken, Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı’nda gerçekleştirdiği operasyonla iki gemiyi hedef aldı. İran Devrim Muhafızları, operasyon anlarına ait görüntüleri kamuoyuna servis etti.

Basra Körfezi’nde tansiyon giderek yükselirken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nda gerçekleştirdiği operasyonla dikkatleri üzerine çekti. Tahran yönetimi, enerji geçişinin en kritik noktalarından biri olan bölgede iki gemiye müdahale ettiği anların görüntülerini paylaştı.

Son Dakika | ABD donanmasının en yetkili ismi görevinden ayrıldıSon Dakika | ABD donanmasının en yetkili ismi görevinden ayrıldı

Yayımlanan görüntülerde, DMO Deniz Kuvvetleri’ne bağlı hızlı botların hedef gemileri kısa sürede çevrelediği görüldü. Devam eden kayıtlarda, tam teçhizatlı askerlerin gemilere çıkarak kontrolü sağladığı ve mürettebatı etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

BİRİ İSRAİL BAĞLANTILI

İranlı yetkililer, müdahale edilen gemilerden MSC Francesca’nın İsrail ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Liberya bayraklı diğer gemi Epaminondas’ın ise deniz güvenliğini ihlal ettiği ve bölgedeki seyir düzenini tehlikeye attığı öne sürüldü. Tahran yönetimi, her iki geminin de gerekli izinler olmadan faaliyet gösterdiğini ve takip sistemlerinde manipülasyon tespit edildiğini savundu.

Operasyon sonrası MSC Francesca ve Epaminondas isimli gemilerin inceleme ve hukuki süreçler kapsamında İran karasularına yönlendirildiği bildirildi. İran tarafı, bu adımın bölgedeki “deniz güvenliğini sağlama” amacı taşıdığını vurguladı.

GERİLİM TIRMANIYOR

Uzmanlara göre, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan bu tür müdahaleler yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte etkiler yaratma potansiyeline sahip. ABD’nin bölgedeki abluka politikalarıyla birlikte değerlendirilen bu gelişme, iki ülke arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Dünya
Lübnan için uyarı yaptılar: Ülkeyi terk edin!
Lübnan için uyarı yaptılar: Ülkeyi terk edin!
ABD'den FIFA'ya Dünya Kupası başvurusu: İran'ı çıkarın İtalya'yı alın
ABD'den FIFA'ya Dünya Kupası başvurusu: İran'ı çıkarın İtalya'yı alın