İran görüntüleri yayınladı! İşte İsrail'in gemisine el konulma anı

Basra Körfezi’nde tansiyon giderek yükselirken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nda gerçekleştirdiği operasyonla dikkatleri üzerine çekti. Tahran yönetimi, enerji geçişinin en kritik noktalarından biri olan bölgede iki gemiye müdahale ettiği anların görüntülerini paylaştı.

Yayımlanan görüntülerde, DMO Deniz Kuvvetleri’ne bağlı hızlı botların hedef gemileri kısa sürede çevrelediği görüldü. Devam eden kayıtlarda, tam teçhizatlı askerlerin gemilere çıkarak kontrolü sağladığı ve mürettebatı etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

BİRİ İSRAİL BAĞLANTILI

İranlı yetkililer, müdahale edilen gemilerden MSC Francesca’nın İsrail ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Liberya bayraklı diğer gemi Epaminondas’ın ise deniz güvenliğini ihlal ettiği ve bölgedeki seyir düzenini tehlikeye attığı öne sürüldü. Tahran yönetimi, her iki geminin de gerekli izinler olmadan faaliyet gösterdiğini ve takip sistemlerinde manipülasyon tespit edildiğini savundu.

Operasyon sonrası MSC Francesca ve Epaminondas isimli gemilerin inceleme ve hukuki süreçler kapsamında İran karasularına yönlendirildiği bildirildi. İran tarafı, bu adımın bölgedeki “deniz güvenliğini sağlama” amacı taşıdığını vurguladı.

GERİLİM TIRMANIYOR

Uzmanlara göre, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan bu tür müdahaleler yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte etkiler yaratma potansiyeline sahip. ABD’nin bölgedeki abluka politikalarıyla birlikte değerlendirilen bu gelişme, iki ülke arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.