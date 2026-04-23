Son Dakika | ABD donanmasının en yetkili ismi görevinden ayrıldı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, ABD donanmasının en yetkili ismi Donanma Sekreteri John Phelan’ın “derhal yürürlüğe girecek şekilde” görevinden ayrıldığını duyurdu. Phelan’ın ayrılışı, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda İran’a yönelik abluka uyguladığı bir döneme denk geldi.

PENTAGON SÖZCÜSÜ DUYURDU

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Donanma Bakanı John Phelan’ın Trump yönetiminden ayrıldığını duyurdu. Parnell, X platformunda yaptığı paylaşımda Phelan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

PHELAN’IN AYRILIŞI VE VEKALETEN ATAMA

Parnell, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Savaş Bakanı ve Savaş Bakan Yardımcısı adına, Bakan Phelan’a Bakanlığımıza ve Birleşik Devletler Donanması’na yaptığı hizmetlerden dolayı minnettarız. Kendisine gelecekteki çabalarında başarılar diliyoruz”

Sözcü, Donanma Müsteşarı Hung Cao’nun geçici olarak Donanma’yı yöneteceğini belirtti.

ABLUKA OPERASYONU SÜRERKEN AYRILIK

Parnell, Phelan’ın ani ayrılışının nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrılık, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran limanlarına yönelik abluka uyguladığı kritik bir dönemde gerçekleşti. Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta stratejik bir darboğaz haline gelmiş durumda.