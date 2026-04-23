Son Dakika | ABD donanmasının en yetkili ismi görevinden ayrıldı

Son dakika... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevinden ayrıldığını açıkladı. Bu gelişme Trump yönetiminde peş peşe gelen üst düzey ordu ayrılıklarının sonuncusu olurken, donanmanın İran'a yönelik ablukası devam ederken yaşandı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, ABD donanmasının en yetkili ismi Donanma Sekreteri John Phelan’ın “derhal yürürlüğe girecek şekilde” görevinden ayrıldığını duyurdu. Phelan’ın ayrılışı, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda İran’a yönelik abluka uyguladığı bir döneme denk geldi.

PENTAGON SÖZCÜSÜ DUYURDU

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Donanma Bakanı John Phelan’ın Trump yönetiminden ayrıldığını duyurdu. Parnell, X platformunda yaptığı paylaşımda Phelan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Pentagon yetkilisi askeri sırları flörtüne sızdırdı! Gizli kamera kaydıyla ifşa olduPentagon yetkilisi askeri sırları flörtüne sızdırdı! Gizli kamera kaydıyla ifşa oldu

PHELAN’IN AYRILIŞI VE VEKALETEN ATAMA

Parnell, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Savaş Bakanı ve Savaş Bakan Yardımcısı adına, Bakan Phelan’a Bakanlığımıza ve Birleşik Devletler Donanması’na yaptığı hizmetlerden dolayı minnettarız. Kendisine gelecekteki çabalarında başarılar diliyoruz”

Sözcü, Donanma Müsteşarı Hung Cao’nun geçici olarak Donanma’yı yöneteceğini belirtti.

ABD Küba için düğmeye bastı! Pentagon'da hazırlık iddiası gündemdeABD Küba için düğmeye bastı! Pentagon'da hazırlık iddiası gündemde

ABLUKA OPERASYONU SÜRERKEN AYRILIK

Parnell, Phelan’ın ani ayrılışının nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrılık, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran limanlarına yönelik abluka uyguladığı kritik bir dönemde gerçekleşti. Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta stratejik bir darboğaz haline gelmiş durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Dünya
ABD’den Lübnan uyarısı: İmkânınınız varken terk edin
ABD’den Lübnan uyarısı: İmkânınınız varken terk edin
Tom Barrack'tan 'monarşi' sorusuna yanıt
Tom Barrack'tan 'monarşi' sorusuna yanıt