ABD Küba için düğmeye bastı! Pentagon'da hazırlık iddiası gündemde

ABD Küba için düğmeye bastı! Pentagon'da hazırlık iddiası gündemde
ABD ile Küba arasında son dönemde artan gerilim yeni bir boyuta taşındı. Washington yönetiminin, olası bir askeri müdahaleye karşı planlarını hızlandırdığı yönündeki iddialar, iki ülke arasındaki tansiyonu yeniden zirveye taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Küba’ya yönelik olası bir askeri operasyon ihtimalini göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yoğunlaştırdığı öne sürüldü. USA TODAY gazetesinin haberine göre, Pentagon bünyesinde farklı müdahale senaryoları üzerinde çalışmalar hız kazandı.

Habere göre, bu hareketliliğin temelinde son aylarda giderek artan siyasi ve ekonomik gerilim yatıyor. Özellikle Washington’un Küba’ya yönelik enerji akışını hedef alan yaptırımları, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gergin bir noktaya taşıdı.

PENTAGONDAN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

Pentagon cephesi ise söz konusu iddialara temkinli yaklaştı. Yapılan açıklamada, olası kriz durumlarına karşı farklı planların hazırlanmasının standart bir uygulama olduğu vurgulandı ve siyasi karar alındığı takdirde gerekli adımların atılabileceği ifade edildi.

Trump’ın ocak ayında imzaladığı kararnameyle, Küba’ya petrol sağlayan ülkelere ekonomik yaptırım uygulanmasının önü açılmıştı. Nisan ayında yaptığı bir değerlendirmede ise İran gündeminin ardından Küba’nın da ABD’nin öncelikli başlıkları arasında yer alabileceğini dile getirmişti.

KÜBA DİRENİŞ MESAJI VERDİ

Küba yönetimi ise bu açıklamalara sert tepki verdi. Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ülkesine yönelik olası bir müdahaleye karşı direneceklerini belirterek, halkın mücadeleye hazır olduğunu söyledi.

Taraflar arasındaki karşılıklı açıklamalar, uzun süredir görece durağan olan ABD-Küba ilişkilerinde yeni bir gerilim dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

