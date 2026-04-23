İklim krizi tarlayı vurdu! Bu gidişle sofralar boş kalacak

İklim değişikliği artık geleceğe dair bir senaryo değil; üretimden istihdama kadar geniş bir alanı doğrudan etkileyen küresel bir gerçeklik olarak öne çıkıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün ortak çalışması, yükselen sıcaklıkların dünya genelinde 1 milyardan fazla insanın yaşamını ve çalışma düzenini tehdit ettiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkması özellikle buğday, mısır ve pirinç gibi temel ürünlerde ciddi verim kayıplarına yol açtı. Bu düşüş yalnızca çiftçilerin gelirini değil, aynı zamanda küresel ölçekte gıda tedarikini de zora sokuyor. Öte yandan, geçtiğimiz yıl okyanusların büyük bölümünde gözlenen deniz ısı dalgaları, su ekosistemleri üzerindeki baskının giderek arttığını gösterdi.

AÇIK HAVADA ÇALIŞMAK TARİH OLACAK

Raporda yer alan en dikkat çekici başlıklardan biri ise tarım işçilerinin karşı karşıya olduğu riskler. Özellikle Güney Asya, Sahra Altı Afrika ve Orta Amerika’da bazı bölgelerde, yılın 250 gününde açık havada çalışmanın sağlık açısından mümkün olmayabileceği belirtildi. Bu durumun, iş gücü kaybı ve üretim daralmasıyla birlikte küresel gıda güvenliğini daha da kırılgan hale getireceği ifade edildi.

AŞIRI SICAKLAR ARTIK KALICI

Uzmanlar, mevcut tarım uygulamalarının değişen iklim koşullarına uyum sağlamakta yetersiz kaldığı görüşünde. Bu nedenle iklime dayanıklı ürün çeşitlerinin geliştirilmesi, ekim ve hasat süreçlerinin yeniden planlanması ve çiftçilere yönelik erken uyarı mekanizmalarının yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca ülkeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi de kritik başlıklar arasında yer aldı.

Bilim insanları, aşırı sıcakların artık istisnai bir durum olmaktan çıktığını ve kalıcı hale geldiğini ifade etti. Gerekli adımların atılmaması halinde, önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarında sert artışlar ve arz sıkıntıları yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Bu tablo, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal dengeleri de tehdit eden çok boyutlu bir sorun olduğunu bir kez daha ortaya koydu.