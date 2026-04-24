35 katlı bina derinliğinde: Metroya binmek için dakikalarca iniş yapıyorlar

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Arsenalna Metro İstasyonu, 105,5 metrelik derinliğiyle Avrupa'nın en derin metro istasyonu unvanını taşıyor. 1960'ta hizmete giren istasyona inmek yaklaşık 5 dakika sürüyor. Soğuk Savaş döneminde nükleer sığınak olarak da tasarlanan yapı, inşaatı sırasında toprağı dondurmayı gerektiren zorlu mühendislik çalışmalarıyla hayata geçirildi.

Kiev'de bulunan Arsenalna Metro Istasyonu, yerin yaklaşık 105,5 metre altında konumlanıyor.

Bu derinlik, kabaca 35 katlı bir binaya denk geliyor. 1960 yılında hizmete giren istasyona ulaşmak isteyen yolcular, uzun yürüyen merdiven sistemlerini kullanarak ortalama 5 dakikalık bir yolculuk yapıyor. Metroya ilk kez binecek olanların çoğu, iniş sırasında kulaklarında basınç hissettiklerini bile aktarıyor.

DERİNLİĞİN SIRRI COĞRAFYADA GİZLİ

Arsenalna'yı bu kadar derin yapan Kiev'in kendisi. Istasyon, Dinyeper Nehri'nin yüksek kıyısı üzerinde yer alan tepelerin altına inşa edildi. Metro hattı nehri köprüyle geçiyor ancak kıyıdaki sert yükseltiyi takip edemiyor. Bu yüzden istasyon, teknik olarak nehirden hala yukarıda olmasına ragmen, yüzeyin 105,5 metre altına konumlandırılmak zorunda kalındı.

Bir sonraki durak olan Dinyeper istasyonu ise yer üstünde bulunuyor; bu da iki istasyon arasındaki yükseklik farkını dünyanın en büyüğü yapıyor.

SADECE METRO DEĞİL, SOĞUK SAVAŞ SIĞINAĞI

Arsenalna yalnızca ulaşım amacıyla tasarlanmadı. Soğuk Savaş döneminde olası saldırılara karşı sığınak işlevi görebilecek biçimde planlandı. Kalın beton duvarları ve özel havalandırma sistemleri bu amaca hizmet ediyor.

Duvarlarında Sovyet döneminden kalma mimari detaylar taşıyan istasyon, 1986'dan bu yana "Yerel Öneme Sahip Mimari Anıt" statüsüne sahip.

İNŞAAT SIRASINDA TOPRAĞI DONDURMAK ZORUNDA KALDILAR

İstasyonun inşaatı mühendisler için büyük bir sınav oldu. Kazı sırasında son derece zorlu zemin koşullarıyla karşılaşıldı ve çökmesini önlemek için toprağın dondurulması gerekti. Üç bin tondan ağır betonarme bir halka etrafına yaklaşık 400 kuyu açılarak sıvı nitrojenle dolduruldu. Sürekli yeraltı suyu baskınıyla da mücadele edilmek zorunda kalındı; derinliğin zaten su baskınını engellemesi bekleniyordu, ancak tam tersi oldu.

"DÜNYANIN EN DERİNİ" UNVANINI KAYBETTİ

Arsenalna uzun yıllar dünyanın en derin metro istasyonu olarak tanındı. Ancak 2023 yılında Çin'in Chongqing şehrindeki Hongyancun istasyonunun açılmasıyla bu unvanı kaybetti ve dünya sıralamasında ikinci sıraya geriledi.

Yine de 105,5 metrelik derinliğiyle Avrupa'nın en derin istasyonu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en derin istasyonu ise 72 metre derinliği ile İstanbul'daki M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Hattında bulunan Gayrettepe istasyonudur.

