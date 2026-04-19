Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Osmaniye'de 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan İsmet Evin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, araçtaki diğer 3 kişi ise tedavi altına alındı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan İsmet Evin, Tevfik Pehlivan, Timur Can Akkız ve Miran Aslan yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan İsmet Evin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

