Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Osmaniye'de 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan İsmet Evin, Tevfik Pehlivan, Timur Can Akkız ve Miran Aslan yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan İsmet Evin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)