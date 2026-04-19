Özgür Çelik'ten Ataşehir çağrısı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir'de düzenlenecek destek yürüyüşü için vatandaşlara çağrıda bulundu.

CHP'den Ataşehir operasyonu eylemi! Yurttaşlar Onursal Adıgüzel'e destek için belediye binası önünde toplandı

Çelik, "Bu ablukaya teslim olmayacağız. Halkımızın iradesine, Ataşehir’e ve Onursal Adıgüzel’e sahip çıkmak için meydanlarda olacağız" ifadeleriyle duyurduğu yürüyüşün, 19 Nisan saat 15.30'da Ataşehir Atatürk Mahallesi Migros önünde başlayacağını belirtti.

"ATAŞEHİR HALKININ İRADESİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN"

Paylaşılan videolu mesajda tüm vatandaşları adalete ve demokrasiye sahip çıkmaya davet eden Çelik, şu açıklamayı yaptı:

"Milli iradeye sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için, Ataşehir halkının iradesine sahip çıkmak için, Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’e sahip çıkmak için; 19 Nisan Pazar günü, saat 15:30’da Atatürk Mahallesi Migros önünde buluşarak Ataşehir Belediyesi’ne bir yürüyüş gerçekleştireceğiz.

Demokrasi için gerçekleştireceğimiz bu yürüyüşe Ataşehirli bütün komşularımızı davet ediyoruz. Bu ablukaya asla teslim olmayacağız, bu kuşatmaya teslim olmayacağız. Sandığı sembolik hale getirmeye çalışanlara, muhalefetsiz bir Türkiye hayali güdenlere izin vermeyeceğiz. Kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma çerçevesinde emniyet güçlerince yapılan işlemlerde, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın da aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.