Özgür Çelik'ten Ataşehir çağrısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, vatandaşlara destek yürüyüşü çağrısında bulundu. 'Bu ablukaya teslim olmayacağız' diyen Çelik, tüm halkı 19 Nisan'da Ataşehir'de gerçekleştirilecek demokrasi yürüyüşüne davet etti.

CHP'den Ataşehir operasyonu eylemi! Yurttaşlar Onursal Adıgüzel'e destek için belediye binası önünde toplandıCHP'den Ataşehir operasyonu eylemi! Yurttaşlar Onursal Adıgüzel'e destek için belediye binası önünde toplandı

Çelik, "Bu ablukaya teslim olmayacağız. Halkımızın iradesine, Ataşehir’e ve Onursal Adıgüzel’e sahip çıkmak için meydanlarda olacağız" ifadeleriyle duyurduğu yürüyüşün, 19 Nisan saat 15.30'da Ataşehir Atatürk Mahallesi Migros önünde başlayacağını belirtti.

"ATAŞEHİR HALKININ İRADESİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN"

Paylaşılan videolu mesajda tüm vatandaşları adalete ve demokrasiye sahip çıkmaya davet eden Çelik, şu açıklamayı yaptı:

"Milli iradeye sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için, Ataşehir halkının iradesine sahip çıkmak için, Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’e sahip çıkmak için; 19 Nisan Pazar günü, saat 15:30’da Atatürk Mahallesi Migros önünde buluşarak Ataşehir Belediyesi’ne bir yürüyüş gerçekleştireceğiz.

Demokrasi için gerçekleştireceğimiz bu yürüyüşe Ataşehirli bütün komşularımızı davet ediyoruz. Bu ablukaya asla teslim olmayacağız, bu kuşatmaya teslim olmayacağız. Sandığı sembolik hale getirmeye çalışanlara, muhalefetsiz bir Türkiye hayali güdenlere izin vermeyeceğiz. Kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Özgür Özel'den Ataşehir operasyonuna ilk tepkiÖzgür Özel'den Ataşehir operasyonuna ilk tepki

Soruşturma çerçevesinde emniyet güçlerince yapılan işlemlerde, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın da aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
İntihar ihbarı cinayet çıktı
İntihar ihbarı cinayet çıktı
Kahramanmaraş saldırısında ilk istifa! İl Milli Eğitim Müdürü görevinden ayrıldı
Kahramanmaraş saldırısında ilk istifa! İl Milli Eğitim Müdürü görevinden ayrıldı