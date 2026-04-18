CHP'den Ataşehir operasyonu eylemi! Yurttaşlar Onursal Adıgüzel'e destek için belediye binası önünde toplandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkına gözaltı kararı verildi.

Gece yarısı düzenlenen operasyonla Onursal Adıgüzel dahil 20 kişi gözaltına alındı.

Ataşehirli yurttaşlar, iradelerine sahip çıkmak ve CHP'li Adıgüzel'in gözaltına alınmasına karşı tepkilerini dile getirmek için belediye binası önünde bir araya geldi.

Son dakika | Yine CHP'li belediye yine operasyon: Gözaltındaki Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama! 20 kişi gözaltında

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye binası önünde yaptığı konuşmada, gece yarısı yapılan operasyonun "zaman ayarlı şafak operasyonları" olarak değerlendirerek, kararın hukuka ve usullere aykırı olduğunu ifade etti.

"16 SAATTİR AVUKATIYLA GÖRÜŞMEYENLER VAR"

Onursal Adıgüzel ile 21 kişinin, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün B Blok katında, çocuk odalarında tutulduklarını söyleyen Çelik, kendilerine doğru düzgün yemek verilmediğini ve kişisel ihtiyaçların karşılanmadığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Gece yarısı operasyonu yaptılar, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde sadece bir tane yetkili vardı dosyaların avukatlarla görüşülmesini sağlayan. Aradan 16 saat zaman geçmiş, gözaltındaki kişi görüşmesini sağlamakla görevli tek bir kişiyi görevlendirmişler. Şu an arkadaşlarımızın yarısından fazlası halen avukatlarıyla görüşebilmiş değil. Burada bir zulüm, bir zorbalık var. Bir belediye başkanı avukatıyla, ailesine bir mesaj göndermek isteyebilir, sürece dair bir hukuksal meseleyi konuşmak isteyebilir. Buradan 16 saat geçmiş olmasına rağmen avukatıyla bile konuşamayan arkadaşlarımız var. Bu haksızlığın bir an önce sonlanması gerekir. Bu zulmün bir an önce sonlanması gerekir.

Peki kime yapıyorlar bu zulmü? Kime yapıyorlar bu işkenceyi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ülkemize uzun yıllar boyunca memlekete hizmet etmiş, Onursal Adıgüzel gibi bir Ataşehir sevdalısına, bir memleket sevdalısına yapıyorlar bu zulmü. Onursal Adıgüzel, 2024 seçimlerinde yüzde 50'nin üzerinde oyla seçilmiş, rakibinin 20-25 puan önünde bir oy farkıyla seçilmiş, göreve geldiği günden itibaren Ataşehir'de çok önemli Halkçı Belediyecilik uygulamalarını gerçekleştirmiş bir arkadaşımız."

ADIGÜZEL'İN 600 GÜNDE ATAŞEHİR İÇİN YAPTIKLARINI TEK TEK SAYDI

Henüz dün Ataşehir Belediyesi'nde olduğunu ve Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile 3-4 saatlik bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Özgür Çelik, Adıgüzel'in söz konusu toplantıda 600 günde Ataşehir'de hayata geçirdikleri Halkçı Belediyecilik uygulamalarını tek tek anlattığını kaydederek, o projeleri anlattı.

İl Başkanı Çelik, şunları söyledi:

"Bakın işte burada, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde biliyor musunuz Onursal Adıgüzel? İşte burada yazıyor: 600 günde 100 tane projeyi Ataşehir'de hayata geçirdi.

Neler yaptı? 600 gün içerisinde 263.000 beslenme paketi dağıttı öğrencilere, gıdaya erişemeyen öğrencilere. Eğitimde Ata Akademi dönemini başlattı, öğrencilerin eğitimine destek oldu Ataşehir'de. Ataşehir'e yeni sağlık merkezleri kazandırdı; hem de özel hastanelerden daha kaliteli sağlık hizmetleri sunan sağlık merkezleri kazandırdı. Ata Kafe sayısını 6'ya ulaştırdı; emekliler için, öğrenciler için, kadınlar için ve gençler için sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturdu. 56.000 sıcak sofrada aş verdi Ataşehir'e. İki mahallede kent bostanları açtı ve kültür sanatta Ataşehir'de çok önemli işler yaptı. Ataşehir'i kütüphane kenti kıldı; kütüphanelerimiz, gençlerimiz spor yapsın diye spor yaşam alanları kazandırdı. Ve bugün İstanbul'un ve Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden bir tanesi Atakent Kütüphanesi işte kapısını Ataşehir'de bir akşam geç saatlere kadar uyanık olan gençler için, buradaki öğrenciler için açtı.

"TROLLER HEDEF GÖSTERMİŞTİ"

Değerli dostlar, kıymetli İstanbullular; biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde sosyal medya trolleri hedef göstermişti Ataşehir Belediyesi'ni. Sosyal medya trollerinin hedef göstermesiyle başkanımızı gözaltına aldılar. Üstelik evini kuşattılar, evine giden polisler, kolluk kuvvetleri 'Efendim biz buraya rüşvet iddiasıyla geldik' diyorlar. Sonra bir basın açıklaması yayınlanıyor 'İhaleye Fesat' yazıyor. Bir kere Ataşehir'de son iki yıllık zaman dilimi içerisinde büyük ihaleler, asli ihaleler yapılmadı. Çünkü hem önceki dönemde hem bu dönemde belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirecek araç gereçler belediyenin kendi öz kaynaklarıyla, bütçesiyle sağlandı. Burada kamuoyunda konuşulduğu gibi büyük ihaleler yok. Burada 'İhaleye Fesat Karıştırma' gerekçesiyle bir yazı yayınlanmış.

Ve ne diyorlar biliyor musunuz şimdi? Sosyal medya trollerinin havalarında dolaştırıyorlar. Efendim belediyede sosyal marketler varmış, Halkçı Kart varmış, Halkçı Market varmış, sosyal yardımları kesecek güçler varmış. Halkçı Kartları yoksul vatandaşlarımıza, açlık ve sefalet içerisinde yaşamaya çalışan vatandaşlarımıza verme gerekçesiyle belediye başkanı tutuluyor. Beslenme çantasını dolduruyor diye belediye başkanı tutuluyor. İşte haksızlık bu, adaletsizlik bu, zulüm bu! Vatandaşı yoksulluğa ve sefalete sürükleyeceksiniz, CHP'li belediyeler sosyal desteklerle, sosyal yardımlarla onlara destek olacak ve siz onları tutuklayacaksınız. Biz onların amacının ne olduğunu biliyoruz.

"SANDIĞI SEMBOLİK HALE GETİRDİKLERİ BİR TÜRKİYE İSTİYORLAR"

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olduğundan beri CHP'li belediyeler yerel yönetimleriyle vatandaşlarla gönül bağı kurdular. 'Biz o zaman bu gönül bağını kesmeliyiz' diyerek tasarruf genelgesi... Bu belediyeye İller Bankası'ndan gelen payın her ay yüzde 40'ını, yüzde 50'sini kesiyorlar. Hâlâ kesiyorlar, bu ay da kestiler. Merkezi bütçeden gelen İller Bankası payını kestiler, Onursal Adıgüzel'i tutuklamak istiyorlar. İller Bankası kesintileriyle belediyeler hizmet etmeye devam ediyorlar, operasyonlarla durduramadılar. Bir yandan belediyelere operasyon, bir yandan parti meclis üyemizin onursal kimliğine saldırı... CHP'li olmayan, muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar. Sandığı sembolik hale getirdikleri bir Türkiye istiyorlar. Yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz! Buna geçit vermeyeceğiz. Bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz. Bu barikatları dağıtacağız! Milletimizle birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz! Eninde sonunda dostlar; direnince kazanacağız, direnince kazanacağız, direnince kazanacağız!"

Devam edecek...