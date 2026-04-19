TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki Suzan Gök, bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yaklaşık 60 metre sürüklenen talihsiz kadına çarpan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'deki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

60 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Ferahimşalvuz Mahallesi, Şehit Mehmet Şen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir marketin önünden yolun karşısına geçmek isteyen Suzan Gök'e, Z.Ç. idaresindeki 33 CYC 69 plakalı TIR çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altında kalarak yaklaşık 60 metre sürüklenen Gök, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Suzan Gök, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Gök, doktorların hastanedeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından TIR sürücüsü Z.Ç., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ekiplerin kaza ile ilgili başlattığı inceleme ve soruşturma sürüyor. (DHA)