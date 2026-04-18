Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genç 14 gündür aranıyor!

Mersin’in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki Kerem Batu Kaplan’ı bulmak için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Çağlayan Mahallesi’nde 4 Nisan’da Tarsus Şelalesi’ne girdikten sonra akıntıya kapıldığı belirtilen 18 yaşındaki Kerem Batu Kaplan için ekipler harekete geçti. Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Jandarma komando, itfaiye, Polis Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, AFAD, MEB Arama Kurtarma Birimi ve Türk Kızılay ekiplerinden oluşan toplam 219 personel bölgede görev yapıyor. Aramalarda dronlar da kullanılırken, dalgıç ekipleri su altında çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Valisi Atilla Toros da bölgeye gelerek ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. AA