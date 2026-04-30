Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud Filosu'na müdahale tepkisi

Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahale edildi. Bir geminin ele geçirildiği iddia edilirken, İsrail ordu sözcülüğü konuya ilişkin net bir yanıt vermekten kaçındı.

Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Global Sumud Filosu’nun Bahar misyonu, Girit adasının batısında Yunanistan karasularına yaklaşık 54 mil kala İsrail’e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı. Ablukadan kısa süre sonra filoya müdahaleye başlandı. Filoda 31 Türk aktivistin de bulunduğu biliniyor.

İsrail Küresel Sumud Filosu'na müdahale etti

DIŞİŞLERİ'NDEN SUMUD FİLOSU'NA MÜDAHALEYE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan müdahale hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada yapılan saldırının korsanlık eylemi olduğu ifade edildi. Açıklamada, filoda yer alan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimlerin yapıldığı belirtildi.

Dışişleri'nin konu hakkında yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: