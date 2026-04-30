Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud Filosu'na müdahale tepkisi

Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanması tarafından müdahale edildi. 22 tekne ile iletişim koparken teknelerde 31 Türk aktivist de bulunuyor. Konu hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı korsanlık ile tanımlarken filodaki Türk ve diğer yolcuların durumu hakkında diğer ülkelerle gerekli girişimlerin yapıldığını açıkladı.

Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahale edildi. Bir geminin ele geçirildiği iddia edilirken, İsrail ordu sözcülüğü konuya ilişkin net bir yanıt vermekten kaçındı.

Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Global Sumud Filosu’nun Bahar misyonu, Girit adasının batısında Yunanistan karasularına yaklaşık 54 mil kala İsrail’e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı. Ablukadan kısa süre sonra filoya müdahaleye başlandı. Filoda 31 Türk aktivistin de bulunduğu biliniyor.

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan müdahale hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada yapılan saldırının korsanlık eylemi olduğu ifade edildi. Açıklamada, filoda yer alan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimlerin yapıldığı belirtildi.

Dışişleri'nin konu hakkında yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir.
İsrail, Gazze'deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır.
İsrail'in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi İlkesini ihlal etmektedir.
İsrail'in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz.
Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimler yapılmaktadır."

