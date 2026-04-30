Ege Bölgesi genelinde etkili olan kuvvetli yağış dalgası, İzmir’in su havzalarında son dönemlerin en yüksek doluluk oranlarını beraberinde getirdi.

2026 yılı Nisan ayı verileri incelendiğinde, kentin su güvenliği konusunda uzun vadeli bir rahatlama yaşandığı görülüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından açıklanan güncel veriler, barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelerden uzaklaştığını kanıtlıyor.

TAHTALI BARAJI'NDA SON DURUM

Kentin su ihtiyacının merkez üssü konumundaki Tahtalı Barajı, geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 15 seviyelerine gerileyerek büyük bir endişeye yol açmıştı. Nisan ayının son haftasında yapılan ölçümler, bu tablonun tamamen tersine döndüğünü tescilledi.

27 Nisan'da yüzde 54,15 olan doluluk oranı, takip eden günlerde istikrarlı bir yükseliş sergileyerek 29 Nisan'da yüzde 54,22 seviyesine ulaştı. İZSU'nun bugün paylaştığı son rakamlara göre ise barajdaki su seviyesi yüzde 54,26 olarak kayıtlara geçti.

GÖRDES BARAJI'NDA YÜZDE 41 SEVİYESİ KORUNUYOR

Şubat ayı içerisinde yüzde 5 bandına kadar düşerek kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gördes Barajı, son yağışlarla birlikte adeta yeniden hayat buldu. Stratejik öneme sahip bu havzada 27 ve 28 Nisan tarihlerinde yüzde 41,52 seviyesinde sabitlenen su oranı, 29 Nisan itibarıyla yüzde 41,56’ya yükseldi.

Bugün yapılan son ölçümde de bu seviyenin korunduğu bildirildi. Barajdaki toplam su hacmi 197 milyon 484 bin metreküp olarak hesaplanırken, bu miktarın 181 milyon 984 bin metreküplük kısmının doğrudan kullanıma uygun olduğu tespit edildi.

İZMİR BARAJLARINDA 30 NİSAN 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

Tahtalı Barajı: %54,26

Balçova Barajı: %97,76

Ürkmez Barajı: %97,96

Gördes Barajı: %41,56

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %79,23

"2035'E KADAR BARAJLARIMIZ DOLU OLACAK"

Gördes Barajı'nın tabanı çatlak olduğu için uzun yıllar su tutmadığını, altı yapıldıktan sonra dolmaya başladığını aktaran Prof. Dr. Yaşar, "Gördes, Tahtalı'dan yüzde 50 daha büyük bir baraj. Şu anda Gördes'teki su miktarı Tahtalı'dan daha fazla. Altı yapıldıktan sonra su seviyesi son yağmurlarla yüzde 35'lere çıktı. Bir sonraki kurak dönem 2035'lerde yaşanacak. Yağışlar en az 7 yıl daha ortalama üzerinde geçecektir. Kalan 3 yıl ortalama altında geçse bile önümüzdeki 10 yıl barajlarımız kurumayacak. 2035'e kadar barajlarımız dolu olacak" dedi.

Yağışlı nisan geride kaldı: Ankara barajlarında umut ve kaygı bir arada

İstanbul susuzluk tehdidi altında: Barajlar dolmuyor!

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda depolanan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Genellikle yüzde (%) olarak belirtilir ve su kaynaklarının mevcut durumunu anlamada önemli bir göstergedir. Bu oran; içme suyu sağlanması, tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sunar.

Doluluk seviyesinin düşük olması kuraklık riskini artırırken, yüksek olması ise taşkın ve su yönetimi açısından dikkat gerektiren bir durumu ortaya çıkarır. Özellikle büyük şehirlerde suyun sürdürülebilir kullanımı için yakından takip edilen kritik bir veridir.

BARAJ DOLULUKLARINDA YAĞIŞIN ROLÜ NEDİR?

Barajlardaki doluluk oranı yalnızca yağış miktarına bağlı değildir; yağışın süresi, yoğunluğu ve baraj havzasının su toplama kapasitesi de önemli rol oynar. Kısa süreli ve şiddetli yağışlar geçici yükselişler sağlayabilirken, düzenli kış yağışları ve kar örtüsü su rezervlerinin uzun vadede artmasını sağlar. Bu nedenle özellikle kış aylarında görülen dengeli yağışlar, İzmir’in su güvenliği açısından büyük önem taşır. (DHA)