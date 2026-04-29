Ege Bölgesi'nde etkisini gösteren yoğun yağışlar İzmir’in içme suyu havzalarında son yılların en yüksek seviyelerine ulaşılmasını sağladı. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla elde edilen veriler kentin su güvenliğinin uzun vadeli olarak koruma altına alındığını ortaya koyuyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan güncel rakamlar barajlardaki doluluk oranlarının sevindirici bir noktaya geldiğini belgeliyor.

İzmir'de 9 ilçe susuz kalacak: En uzun kesinti 12 saat

TAHTALI BARAJI'NDA REKOR YÜKSELİŞ KAYDEDİLDİ

Kentin su yükünü büyük ölçüde üstlenen Tahtalı Barajı'nda geçtiğimiz yılın aynı döneminde görülen yüzde 15’lik doluluk oranı endişe yaratmıştı. Ancak son ölçümler bu tablonun tamamen değiştiğini gösteriyor. 27 Nisan tarihinde yüzde 54,15 olarak kayıtlara geçen doluluk seviyesi bir gün sonra yüzde 54,18’e çıktı.

İZSU tarafından bugün açıklanan son verilere göre ise barajdaki su seviyesi yüzde 54,22 oranına yükseldi.

GÖRDES BARAJI YENİDEN HAYAT BULDU

Şubat ayında kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve doluluk oranı yüzde 5 seviyelerine kadar inen Gördes Barajı'nda da beklenmedik bir artış yaşandı. Stratejik öneme sahip bu havzada su seviyesi 27 ve 28 Nisan tarihlerinde yüzde 41,52 bandında sabitlendi. Bugün paylaşılan güncel verilere göre bu oran yüzde 41,56 seviyesine ulaştı.

Barajdaki toplam su hacminin 197 milyon 310 bin metreküpe çıktığı belirtilirken bu miktarın 181 milyon 810 bin metreküplük kısmının doğrudan kullanıma uygun olduğu saptandı.

Tahtalı Barajı'nda yükseliş sürüyor

İZMİR BARAJLARINDA 29 NİSAN 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

29 Nisan 2026 itibarıyla İzmir’e su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Tahtalı Barajı: %54,22

Balçova Barajı: %97,95

Ürkmez Barajı: %97,96

Gördes Barajı: %41,56

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %79,23

2035 YILINA KADAR KESİNTİ BEKLENMİYOR

Barajlardaki mevcut doluluk oranları üzerinden gerçekleştirilen teknik analizler İzmir halkını rahatlatacak sonuçları beraberinde getirdi. Su rezervlerinin toplamda 153 milyon 627 bin metreküp sınırını aşması sayesinde önümüzdeki yaz döneminde herhangi bir su kesintisi planlanmadığı kesinleşti.

Uzmanlar mevcut su miktarının kentin 2035 yılına kadar olan ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasitede olduğunu ifade ediyor.

ASKİ açıkladı: Ankara'da su grafiği yukarı döndü

İSKİ duyurdu: Beklenen yükseliş yerini kayba bıraktı!

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda depolanan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Genellikle yüzde (%) olarak belirtilir ve su kaynaklarının mevcut durumunu anlamada önemli bir göstergedir. Bu oran; içme suyu sağlanması, tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sunar.

Doluluk seviyesinin düşük olması kuraklık riskini artırırken, yüksek olması ise taşkın ve su yönetimi açısından dikkat gerektiren bir durumu ortaya çıkarır. Özellikle büyük şehirlerde suyun sürdürülebilir kullanımı için yakından takip edilen kritik bir veridir.

BARAJ DOLULUKLARINDA YAĞIŞIN ROLÜ NEDİR?

Barajlardaki doluluk oranı yalnızca yağış miktarına bağlı değildir; yağışın süresi, yoğunluğu ve baraj havzasının su toplama kapasitesi de önemli rol oynar. Kısa süreli ve şiddetli yağışlar geçici yükselişler sağlayabilirken, düzenli kış yağışları ve kar örtüsü su rezervlerinin uzun vadede artmasını sağlar. Bu nedenle özellikle kış aylarında görülen dengeli yağışlar, İzmir’in su güvenliği açısından büyük önem taşır. (DHA)