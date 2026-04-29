İzmir'de 9 ilçe susuz kalacak: En uzun kesinti 12 saat

İzmir'de 9 ilçe susuz kalacak: En uzun kesinti 12 saat
İzmir'de 29 Nisan Çarşamba günü 9 ilçede su kesintisi yaşanacak. En uzun kesintiler gece başlayan arızalardan kaynaklanıyor: Bergama'da 8 mahalle 10 saat, Tire'de 3 mahalle 9 saat 15 dakika, Konak'ta ise 8 mahalle 9,5 saat boyunca susuz kaldı. Buca'da enerji verimliliği kapsamında revizyon çalışması nedeniyle tekrar 12 saatlik kesinti uygulanacak.

29 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

29 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir’in 9 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…

29 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

Bergama

  • Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
  • Saat: 00:00 - 10:00 │ Süre: 10 saat
  • Konum: BarbarosErtuğrulGazipaşaİnkılapİslamsarayKurtuluşMaltepeTurabey
  • Sebep: Ana boru arızası

29 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

Buca

  • Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba - 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 21:00 - 09:00 │ Süre: 12 saat
  • Konum: UfukÇamlık
  • Sebep: Enerji verimliliği kapsamında revizyon çalışması

29 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

Foça

  • Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:31 - 12:00 │ Süre: 2 saat 29 dakika
  • Konum: Mustafa KemalAtatürk (Petre Köyü ve çevresi)
  • Sebep: Ana boru arızası

29 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Arap Hasan
  • Sebep: İçme suyu altyapı çalışması

29 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

Konak

  • Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
  • Saat: 02:00 - 11:30 │ Süre: 9 saat 30 dakika
  • Konum: AltayDayıemirDolaplıkuyuSakaryaSüvariTuzcuÜlküYeni
  • Sebep: Ana boru arızası

29 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Ödemiş

  • Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Yeşilköy
  • Sebep: Vana arızası

29 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Seferihisar

  • Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: BeylerDüzceUlamış
  • Sebep: Elektrik arızası

29 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

Tire

  • Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
  • Saat: 02:45 - 12:00 │ Süre: 9 saat 15 dakika
  • Konum: AtatürkFatihTOKİ
  • Sebep: Ana boru arızası

29 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

Torbalı

  • Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
  • Saat: 08:26 - 13:26 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Sağlık
  • Sebep: Ana boru arızası

29 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

29 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

29 Nisan 2026 tarihinde İzmir Urla ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

