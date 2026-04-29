GDZ Elektrik uyardı: İzmir'de 12 ilçeye elektrik verilmeyecek

İzmir'de 29 Nisan Çarşamba günü 12 ilçede 23 elektrik kesintisi yaşanacak. En uzun kesintiler Tire, Ödemiş, Karabağlar ve Karşıyaka'da: bu ilçelerde elektrik 8 saate kadar verilemeyecek. Çeşme'de gece başlayan kesintiler sabaha kadar sürdü. Tüm kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmalarından kaynaklanıyor.