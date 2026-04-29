Başkent genelinde nisan ayı boyunca etkili olan bahar yağışları su havzalarındaki kuraklık endişesini hafifletmeye başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler aylardır süregelen olumsuz tablonun yerini yukarı yönlü bir ivmeye bıraktığını kanıtlıyor.

DOLULUK ORANLARI GEÇEN YILI İKİYE KATLADI

ASKİ verilerine göre kentin su rezervlerindeki artış grafiği istikrarını koruyor. 27 Nisan tarihinde yüzde 41,61 seviyesinde olan toplam doluluk oranı 28 Nisan'da yüzde 41,73 bandına ulaştı. Bugün açıklanan son rakamlar ise doluluğun yüzde 41,85 seviyesine yükseldiğini gösteriyor.

Geçen yılın aynı döneminde bu oranın yüzde 28,38 seviyelerinde kalması tablodaki iyileşmeyi net bir şekilde ortaya koyuyor.

AKTİF SU MİKTARINDA KRİTİK ARTIŞ

Kente sağlanan kullanılabilir su rezervini simgeleyen aktif doluluk oranlarında da yükseliş kaydedildi. 27 Nisan'da yüzde 34,81 olarak ölçülen seviye 28 Nisan tarihinde yüzde 34,94 noktasına çıktı. Bugün itibarıyla bu oran yüzde 35,08 olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar bu artışın Ankara'nın su güvenliği için stratejik önemde olduğunu belirtirken sürecin titizlikle takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 29 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %77.46

Çamlıdere Barajı: %35.75

Çubuk 2 Barajı: %70.34

Eğrekkaya Barajı: %76.22

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %63.23

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32.83

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5.20

BAZI BARAJLAR TAM KAPASİTEYE ULAŞTI

ASKİ yetkililerinden alınan bilgilere göre Kargalı ve Kesikköprü barajları tamamen dolmuş durumda. Buna karşın Türkşerefli ve Peçenek havzalarındaki düşük seviyeler genel ortalamayı baskılamaya devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise buharlaşma riski nedeniyle su yönetiminde ek bir tehdit unsuru olarak değerlendiriliyor.

HAVZALARA SU GİRİŞİNDE TARİHİ REKOR

2026 yılı Ankara'nın baraj havzaları için rekorların yılı oldu. Geçen yılın şubat ayında havzalara giren su miktarı 15 milyon metreküpte kalırken bu yıl aynı dönemde 236 milyon metreküp sınırı aşıldı. Ocak ve mart aylarındaki yoğun akışın ardından nisan ayında havzalara ulaşan 155 milyon metreküpten fazla su başkentin rezervlerini yeniden canlandıran ana etken oldu.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkân tanır.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, bir bölgedeki su ihtiyacının karşılanıp karşılanamayacağını gösteren kritik bir göstergedir. Özellikle nüfusu yoğun şehirlerde su arzının sürdürülebilirliği bu oranlara bağlıdır. Seviyenin düşmesi, kuraklık tehlikesini artırarak tasarruf tedbirlerini gündeme getirebilir.

Doluluk oranının yüksek olması ise suyun kontrollü kullanımı ve taşkın riskine karşı önlem alınmasını gerektirir. Tarım ve enerji üretimi gibi alanlar da bu seviyelerden doğrudan etkilenir. Bu nedenle doluluk oranı, su kaynaklarının dengeli yönetimi açısından büyük önem taşır.