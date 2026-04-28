Ankara'da doluluk arttı ama tehlike tümüyle geçmedi!

Başkentte nisan ayı boyunca etkisini sürdüren bahar yağışları, su havzalarındaki kuraklık kaygısını yavaş yavaş geride bıraktırıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) paylaştığı güncel rakamlar, aylardır devam eden olumsuz tablonun artık yukarı yönlü bir seyir izlediğini gözler önüne seriyor.

GEÇEN YILI GERİDE BIRAKTI

ASKİ verileri kentin su depolarındaki doluluk artışının istikrar kazandığını ortaya koyuyor. 27 Nisan'da yüzde 41,61 olarak açıklanan toplam doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 41,73 seviyesine yükseldi.

Geçen yılın aynı döneminde bu oran yalnızca yüzde 28,38'de kalmıştı. Tablonun geçen yıla kıyasla belirgin biçimde iyileşmesine karşın yetkililer su havzalarının henüz tam kapasiteye erişmediğini belirterek tasarrufa devam edilmesi çağrısını yineledi.

AKTİF SU MİKTARINDA STRATEJİK YÜKSELİŞ

Kente doğrudan sunulan kullanılabilir su miktarını gösteren aktif doluluk oranlarında da kayda değer bir artış yaşandı. 27 Nisan'da yüzde 34,81 olarak ölçülen aktif doluluk seviyesi bugün yüzde 34,94'e çıktı. Uzmanlar bu yükselişin Ankara'nın su güvenliği açısından stratejik bir önem taşıdığını ve sürecin yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 28 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %77,40

Çamlıdere Barajı: %35.61

Çubuk 2 Barajı: %70.20

Eğrekkaya Barajı: %76.29

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %62.94

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32.89

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5.20

KARGALI DOLU AMA TEHLİKE TÜMÜYLE GEÇMEDİ

ASKİ yetkililerine göre Kargalı ve Kesikköprü barajları tam kapasiteye ulaşmış durumda. Ancak Türkşerefli ve Peçenek havzalarındaki düşük doluluk seviyeleri genel tabloyu olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ise su yönetiminde ek bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Havzalardaki suyun bir bölümünün buharlaşma yoluyla yitirilmesi doluluk hızını yavaşlatan etkenler arasında yer alıyor.

HAVZALARDAKİ SU GİRİŞİNDE TARİHİ REKOR

2026 yılında Ankara baraj havzalarına ulaşan su miktarı tarihi bir rekoru beraberinde getirdi. Geçen yılın şubat ayında havzalara yalnızca 15 milyon metreküp su girişi gerçekleşmişken bu yılın aynı döneminde miktar 236 milyon metreküpü geride bıraktı.

Ocak ve mart aylarındaki yoğun akışın ardından nisan ayında havzalara giren su miktarı 152 milyon metreküpü aştı ve başkentin su rezervlerini ayağa kaldıran temel etken haline geldi.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkân tanır.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, bir bölgedeki su ihtiyacının karşılanıp karşılanamayacağını gösteren kritik bir göstergedir. Özellikle nüfusu yoğun şehirlerde su arzının sürdürülebilirliği bu oranlara bağlıdır. Seviyenin düşmesi, kuraklık tehlikesini artırarak tasarruf tedbirlerini gündeme getirebilir.

Doluluk oranının yüksek olması ise suyun kontrollü kullanımı ve taşkın riskine karşı önlem alınmasını gerektirir. Tarım ve enerji üretimi gibi alanlar da bu seviyelerden doğrudan etkilenir. Bu nedenle doluluk oranı, su kaynaklarının dengeli yönetimi açısından büyük önem taşır.