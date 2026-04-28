Tahtalı Barajı'nda yükseliş sürüyor

İzmir’in su krizine dair endişeler yerini umut verici verilere bıraktı. Ege Bölgesi genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar, kentin içme suyu havzalarını son yılların en yüksek seviyelerine taşıdı. 2026 yılı Nisan ayı verileri, İzmir’in su güvenliğinin uzun vadeli olarak teminat altına alındığını gösteriyor.

İşte İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan güncel tabloya dair detaylar.

TAHTALI BARAJI’NDA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Kentin su ihtiyacını omuzlayan en önemli kaynak olan Tahtalı Barajı’nda geçtiğimiz yıl nisan ayında kaydedilen yüzde 15’lik doluluk oranı hafızalardaki tazeliğini koruyor. Ancak son ölçümler bu karamsar tablonun tamamen dağıldığını kanıtladı.

27 Nisan tarihinde yüzde 54,15 olarak ölçülen doluluk seviyesi, bugünkü güncellemeyle yüzde 54,18’e ulaştı. Toplam su hacminin 1 milyar 175 milyon 132 bin metreküpe ulaştığı havzada, kullanılabilir su miktarı ise 155 milyon 532 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

GÖRDES BARAJI’NDA BEKLENMEDİK YÜKSELİŞ

Şubat ayında kuruma noktasına gelen ve geçmiş dönemde yüzde 5 seviyelerine kadar gerileyen Gördes Barajı, adeta yeniden hayat buldu. İzmir için stratejik öneme sahip olan havzada doluluk oranı 27 Nisan’dan itibaren yüzde 41,52 seviyesinde sabitlendi.

Toplam su hacmi 197 milyon 310 bin metreküpe çıkarken, bu rezervin 181 milyon 810 bin metreküplük kısmının doğrudan kullanılabilir nitelikte olduğu saptandı.

İZMİR BARAJLARINDA 28 NİSAN 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

28 Nisan 2026 itibarıyla İzmir’e su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Tahtalı Barajı: %54,18

Balçova Barajı: %98,19

Ürkmez Barajı: %98,36

Gördes Barajı: %41,52

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %79,53

İzmir'de kuraklık tehlikesi son buldu

2035 YILINA KADAR SU SIKINTISI ÖNGÖRÜLMÜYOR

Barajlardaki mevcut doluluk oranları üzerinden yapılan teknik analizler, İzmir halkını rahatlatacak sonuçlar ortaya koydu. Mevcut rezervlerin toplamda 153 milyon 627 bin metreküp sınırını aşması, önümüzdeki yaz aylarında herhangi bir su kesintisi planlanmadığını kesinleştirdi.

Uzman görüşlerine göre mevcut su miktarı kentin 2035 yılına kadar olan ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasiteye işaret ediyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda depolanan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Genellikle yüzde (%) olarak belirtilir ve su kaynaklarının mevcut durumunu anlamada önemli bir göstergedir. Bu oran; içme suyu sağlanması, tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sunar.

Doluluk seviyesinin düşük olması kuraklık riskini artırırken, yüksek olması ise taşkın ve su yönetimi açısından dikkat gerektiren bir durumu ortaya çıkarır. Özellikle büyük şehirlerde suyun sürdürülebilir kullanımı için yakından takip edilen kritik bir veridir.

BARAJ DOLULUKLARINDA YAĞIŞIN ROLÜ NEDİR?

Barajlardaki doluluk oranı yalnızca yağış miktarına bağlı değildir; yağışın süresi, yoğunluğu ve baraj havzasının su toplama kapasitesi de önemli rol oynar. Kısa süreli ve şiddetli yağışlar geçici yükselişler sağlayabilirken, düzenli kış yağışları ve kar örtüsü su rezervlerinin uzun vadede artmasını sağlar. Bu nedenle özellikle kış aylarında görülen dengeli yağışlar, İzmir’in su güvenliği açısından büyük önem taşır. (DHA)